Adam Kadyrov na sebe v posledních letech výrazně upozornil kombinací kontroverzních incidentů, jako bylo zmlácení bezbranného teenagera, a rychlého jmenování do oficiálních funkcí. Jeho rostoucí vliv posiluje spekulace, že se připravuje na budoucí vedení Čečenska, v němž by nahradil svého otce, který trpí vážnými zdravotními potížemi.
Tento týden se Adam vydal také na podnikatelskou dráhu, když na trh pod značkou K-13 uvedl šumivý povzbuzující nápoj. Na pomoc s propagací mu přispěchal Kadyrov starší a šéf parlamentu Magomed Daudov, kteří drink ochutnali v jednom ze supermarketů v Grozném.
Čečenský vůdce přitom v roce 2012 vyzval k zákazu energetických nápojů a prohlásil, že „omamné látky jsou v muslimské společnosti nepřijatelné“. Čečenští zákonodárci o rok později prodej těchto drinků zakázali. Později se zákaz omezil na prodej ve vzdělávacích zařízeních, nemocnicích, kulturních zařízeních a sportovních areálech.
Ironií je i to, že Adam sdílel reklamní video produktu na sociální síti Instagram, kterou on a další ruští představitelé nadále používají, přestože ji Moskva označuje za „extremistickou“. Ve spotu se pak objevil vůz německé automobilky BMW a rovněž nelze přehlédnout, že logo K-13 se nápadně podobá designu americké značky Monster Energy.
Portál Vjorstka uvádí, že společnosti spravující projekt K-13 založili lidé z okruhu rodiny Kadyrovových.
V Čečensku se letos na podzim uskuteční volby hlavy republiky. Ramzan Kadyrov v únoru prohlásil, že se o tento post bude ucházet, pokud jeho kandidaturu podpoří prezident Vladimir Putin. V březnu se objevila informace, že Kadyrov už zřejmě nepovažuje Adama za svého hlavního nástupce a byl by raději, kdyby tuto roli převzal jeho nejstarší syn Achmat.