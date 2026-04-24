Kadyrovův syn rozjel vlastní byznys. Energy drink se podobá západní značce

Autor:
  15:50
Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn dlouholetého čečenského vůdce, uvedl na trh vlastní energetický nápoj a rozšířil tak své veřejné aktivity o nečekaný podnikatelský projekt. Ten podpořil také jeho otec Ramzan Kadyrov. Krok vyvolává otázky vzhledem k dřívějším omezením těchto nápojů v autonomní ruské republice.

Adam Kadyrov na sebe v posledních letech výrazně upozornil kombinací kontroverzních incidentů, jako bylo zmlácení bezbranného teenagera, a rychlého jmenování do oficiálních funkcí. Jeho rostoucí vliv posiluje spekulace, že se připravuje na budoucí vedení Čečenska, v němž by nahradil svého otce, který trpí vážnými zdravotními potížemi.

Tento týden se Adam vydal také na podnikatelskou dráhu, když na trh pod značkou K-13 uvedl šumivý povzbuzující nápoj. Na pomoc s propagací mu přispěchal Kadyrov starší a šéf parlamentu Magomed Daudov, kteří drink ochutnali v jednom ze supermarketů v Grozném.

Adam Kadyrov uvedl na trh svůj energetický nápoj
Ramzan Kadyrov a jeho syn Adam Kadyrov (nedatováno)
Sedmnáctiletý čečenský „princ“ Adam Kadyrov (vpravo) má na nedávné fotografii hodinky Billionaire Ashoka za 5,1 milionu liber s více než 189 karáty od americké společnosti Jacob & Co. (1. ledna 2025)
Kadyrov zveřejnil záběry se synem. Vyvrací tím zprávy o jeho úmrtí.
17 fotografií

Čečenský vůdce přitom v roce 2012 vyzval k zákazu energetických nápojů a prohlásil, že „omamné látky jsou v muslimské společnosti nepřijatelné“. Čečenští zákonodárci o rok později prodej těchto drinků zakázali. Později se zákaz omezil na prodej ve vzdělávacích zařízeních, nemocnicích, kulturních zařízeních a sportovních areálech.

Ironií je i to, že Adam sdílel reklamní video produktu na sociální síti Instagram, kterou on a další ruští představitelé nadále používají, přestože ji Moskva označuje za „extremistickou“. Ve spotu se pak objevil vůz německé automobilky BMW a rovněž nelze přehlédnout, že logo K-13 se nápadně podobá designu americké značky Monster Energy.

k13energy

⚡K13ENERGY - натуральный энергетический напиток.

Мы собрали лучших специалистов и разработали продукт с использованием растительных ингредиентов.

Мы добавили в состав натуральные кофеин и таурин, мягко стимулирующие энергию, витамин С и группу витаминов В, для поддержки и восстановления организма.

К13ENERGY - премиальный напиток, который заряжает энергией, повышает выносливость и помогает держать темп весь день.

Мы создали не просто энергетический напиток, мы создали пространство для твоей энергии.
К13ENERGY - твой внутренний воин.

#unstoppablebynature

21. dubna 2026 v 18:05, příspěvek archivován: 24. dubna 2026 v 14:44
oblíbit odpovědět uložit

Portál Vjorstka uvádí, že společnosti spravující projekt K-13 založili lidé z okruhu rodiny Kadyrovových.

V Čečensku se letos na podzim uskuteční volby hlavy republiky. Ramzan Kadyrov v únoru prohlásil, že se o tento post bude ucházet, pokud jeho kandidaturu podpoří prezident Vladimir Putin. V březnu se objevila informace, že Kadyrov už zřejmě nepovažuje Adama za svého hlavního nástupce a byl by raději, kdyby tuto roli převzal jeho nejstarší syn Achmat.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Trump pobouřil Indii. Sdílel příspěvek, který zemi označuje za špinavou díru

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií navštívil Indii. Přivítal...

Americký prezident Donald Trump oživil svou protiimigrační rétoriku. Ve čtvrtek sdílel na sociální síti příspěvek, který označuje Indii za špinavou díru. Indičtí migranti podle něj berou práci bílým...

24. dubna 2026  15:33

Grolich vede lidovce, vyhlásil ambici řídit stát. A představil nové logo

Přímý přenos
Jan Grolich, kandidát na předsedu strany, vystoupil se svým projevem před...

Lidovci na sjezdu v Ostravě zvolili nového šéfa Jana Grolicha, dostal hlasy od 233 z 266 delegátů. „Máme chtít řídit stát, to musí být ambice lidovců,“ řekl Grolich. „Musíme být připraveni, že...

24. dubna 2026  5:25,  aktualizováno  15:32

Tykačův spor se španělským gigantem eskaluje. Pošle ho do exekuce

Pavel Tykač

Jednomu z největších českých byznysmenů v Česku Pavlu Tykačovi dochází trpělivost se španělským telekomunikačním gigantem Telefónica, S.A. Ten jeho firmám Venten Management a Lexburg Enterprises...

24. dubna 2026  15:23

Česko splní své závazky v oblasti obrany, věří americký velvyslanec

Nicholas Merrick, velvyslanec USA v Česku.

Americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick věří, že Česko splní všechny své závazky v oblasti obrany. Řekl to novinářům na zahájení výstavy k 250. výročí vzniku Spojených států. Připomněl vyjádření...

24. dubna 2026  15:23

Vyprodal O2 arenu, teď však začíná opět jako nováček. Z Viktora Sheena je Buka

Raper Viktor Sheen

Bez velkých fanfár a marketingu. Raper Viktor Sheen se po loňské transformaci do alter ega Buka postupně přesouvá na koncertní pódia. Do teď tomu bylo spíše sporadicky. Jeho fanoušci budou mít brzy...

24. dubna 2026  15:23

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha. Potvrdil to redakci iDNES.cz. „V této situaci považuji za korektní jít vlastní cestou,“ řekl. Hnutí senátora...

24. dubna 2026  10:38,  aktualizováno  15:21

Putin by se mohl zúčastnit summitu G20 na Floridě, uvedl Kreml

Ruský diktátor Vladimir Putin (23. dubna 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. Podle agentury Interfax to v pátek uvedl Kreml, který tak reagoval na dřívější zprávu listu The Washington...

24. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  15:16

Magnetická rezonance jako hra. Děti v Motole ji zvládnou už i bez uspání

Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) zavedla nový edukativní koncept...

Magnetická rezonance bývá pro děti stresující – hlučný přístroj, uzavřený prostor i nutnost nehybnosti vedou až v polovině případů k anestezii. Změnit to má nový koncept, takzvaný Pediatric Coaching....

24. dubna 2026  15:11

Pavel si prohlédl varhany. Ač jsem nepraktikující křesťan, znějí božsky, uvedl

Prezident Petr Pavel, dosluhující pražský arcibiskup Jan Graubner a nastupující...

Klidně by na nich mohl být štítek Made in Barcelona. Nové varhany pro katedrálu svatého Víta totiž vznikly ve slavné španělské dílně, od loňska ale už postupně rostou na kůru katedrály. V pátek v...

24. dubna 2026  15:11

EU poskytnutím půjčky Ukrajině poškodí vlastní občany, tvrdí Rusko

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová (22. dubna 2026)

Rozhodnutí Evropské unie poskytnout Ukrajině půjčku 90 miliard eur poškodí občany členských zemí sedmadvacítky. V pátek to prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Země EU...

24. dubna 2026  15:02

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Sněmovna schválila zákon o regulaci cen paliv, zvrátila veto Senátu

Jednání Sněmovny o návrhu zákona k regulaci cen paliv. (24. dubna 2025)

Sněmovna schválila návrh zákona o regulaci cen pohonných hmot, který vetoval Senát. Předlohu dostane k podpisu prezident. Ministryně financí Alena Schillerová svůj návrh prezentovala tak, že vláda...

24. dubna 2026  6:10,  aktualizováno  15:01

Zazní Přibylův oblíbenec i největší český zvon. Jak arcibiskup vstoupí do úřadu

Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (2. února 2026)

Bude to zcela mimořádná událost. Jindy se konají imatrikulace, inaugurace... ale intronizace je něco výjimečného. Jmenuje se tak slavnostní ceremonie, při níž je uveden do úřadu nový arcibiskup....

24. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.