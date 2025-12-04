Spálení koránu jako vlastizrada. Rus, kterého zbil syn Kadyrova, si odpyká 14 let

Korán sice Žuravel spálil ve Volgogradu, před soudem však stanul v muslimském Čečensku. Tamní soud ho předloni uznal vinným z urážky věřících a výtržnosti spáchané z náboženské nenávisti a odsoudil jej k 3,5 roku ve vězení.
Žuravel přiznal vinu v případě urážky věřících, ale odmítl, že by chtěl narušovat veřejný pořádek.
Spálil korán ve Volgogradu, soudí ho v muslimském Čečensku s modřinou u oka
Později byl obviněn z vlastizrady. Podle verdiktu Žuravel, který nesouhlasil s válkou Ruska proti Ukrajině, spolupracoval s ukrajinskou tajnou službou a plnil její příkazy. U soudu přiznal vinu, dodal Interfax.
Žuravel se narodil v ukrajinském Sevastopolu před ruskou anexí poloostrova Krym. Ve Volgogradu studoval a přivydělával si rozvážkou jídla. Bezpečnostní složky ho zatkly předloni v květnu.
Podle vyšetřovatelů na pokyn SBU a za odměnu 10 tisíc rublů (asi 2700 korun) spálil korán u mešity ve Volgogradu a následně videonahrávku předal pracovníkovi ukrajinské rozvědky. Vyšetřování případu na osobní pokyn šéfa ruské kriminální ústředny Alexandra Bastrykina úřady předaly do Čečenska, kam také obviněného nechaly přepravit.
Jsem na něj hrdý, prohlásil Kadyrov a zveřejnil video, kde jeho syn bije vězně
Kadyrov později zveřejnil video, na němž je vidět, jak jeho tehdy patnáctiletý syn bije a kope zadrženého Rusa ve vazební věznici. Čečenský vůdce prohlásil, že je na syna hrdý. Adam Kadyrov následně dostal vyznamenání.
Čečensko je dlouhodobě kritizováno za porušování lidských práv. Bastrykin předání obviněného čečenským úřadům vysvětlil údajnými „četnými žádostmi obyvatel Čečenska“. Podle právníků toto rozhodnutí postrádalo jakoukoliv zákonnou oporu, napsal dříve server Meduza.