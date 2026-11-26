Rutte dorazil na Floridu týden poté, co Trump jednal na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v čínském Šen-čenu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
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Trump označil Putina za svého přítele, což vyvolalo kritické ohlasy mezi západními spojenci USA z NATO. Rutte dlouhodobě vystupuje vůči Trumpovi smířlivě a snaží se napětí uvnitř NATO mírnit.
Středeční jednání podle společného prohlášení věnovali zejména válce na Ukrajině a konfliktu v Íránu. „Také jsme diskutovali o důležitosti toho, aby Rusko předešlo jakýmkoli krokům, které, ať již záměrně, či nezáměrně, rozšíří válku,“ sdělili oba politici.
Rusko napadlo na Putinův rozkaz Ukrajinu v únoru 2022 a pro mírová jednání klade územní požadavky, na něž Kyjev odmítá přistoupit. Trump hovoří o dojednání míru již od svého nástupu do funkce loni v lednu, Putina se mu však zatím k ústupkům přesvědčit nepovedlo. V souvislosti s rostoucími cenami nafty naproti tomu snížil ekonomický tlak na Rusko a v říjnu se s Putinem dohodl na dodávkách ruské nafty do USA.
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18. listopadu 2026