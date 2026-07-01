Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zaútočíme na Evropu, naznačil ruský „obchodník se smrtí“ u Carlsona

Jan Hron
  17:38

Fotogalerie23 Premium

Ruský „obchodník se smrtí“ Viktor But. (17. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký konzervativní moderátor Tucker Carlson pozval do svého podcastu známého ruského „obchodníka se smrtí“ Viktora Buta. Přestože jej dříve nazýval kriminálníkem, nyní ho velebil. Obchodník se zbraněmi vykreslil Ukrajinu jako zemi ďábelsky útočící na ruské civilisty, přičemž k tomu podle něj využívá evropské drony. But naznačil, že by Rusko proto mohlo na Evropu zaútočit.

V roce 2022 Carlson kritizoval výměnu Buta za americkou basketbalistku Brittney Grinerovou. Ruského obchodníka se zbraněmi tehdy nazval „bezpochyby vážným zločincem, který prodává zbraně teroristickým skupinám zabíjejícím Američany“.

Nyní se ale But stal hostem Carlsonova podcastu. V něm ho konzervativní moderátor, který je známý svými protiukrajinskými názory, nazval „moudrým mužem“ a prohlásil, že chápe, „proč tě chtěl Barack Obama dostat do vězení“.

„Rusko je možná tou poslední baštou, která hájí nejen naši budoucnost, naši suverenitu, ale možná i budoucnost celého lidstva.“

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

Macinka je proti nápadu SPD vzít Zelenskému řád, Zemanovi se to zamlouvá

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Nápad SPD, aby Sněmovna vyzvala k odebrání nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému, narazil u ministra zahraničí a předsedy Motoristů sobě Petra...

1. července 2026  14:45,  aktualizováno  17:46

Zaútočíme na Evropu, naznačil ruský „obchodník se smrtí“ u Carlsona

Premium
Ruský „obchodník se smrtí“ Viktor But. (17. června 2026)

Americký konzervativní moderátor Tucker Carlson pozval do svého podcastu známého ruského „obchodníka se smrtí“ Viktora Buta. Přestože jej dříve nazýval kriminálníkem, nyní ho velebil. Obchodník se...

1. července 2026  17:38

Prudké bouře bičují severovýchod Česka. Panují obavy z přívalových povodní

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Přes Česko ve středu opět přecházejí bouřky. Ochromily železniční i silniční dopravu, hasiči hlásí výjezdy k popadaným stromům či k čerpání vody. V Beskydech se vyskytují extrémně silné bouřky s...

1. července 2026  7:38,  aktualizováno  17:13

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

1. července 2026  17:07

Jak Stuart nezachránil vesmír. Pokračování Teorie velkého třesku láká trailerem

Ukázka nového seriálu „Jak Stuart nezachránil vesmír“ (25. června 2026)

Fanoušci světa Teorie velkého třesku se konečně dočkali. HBO Max zveřejnilo trailer k očekávanému spin-offu Jak Stuart nezachránil vesmír (Stuart Fails to Save the Universe) a zároveň oznámilo datum...

1. července 2026  17:02

Babiše k neformální večeři v Ankaře doprovodí Monika. Pavel se asi nezúčastní

Monika Babišová a Andrej Babiš (2018)

Dalším členem delegace premiéra Andreje Babiše na summit v Ankaře bude jeho manželka Monika, která ho doprovodí i na neformální večeři. Serveru iDNES.cz to ve středu potvrdil sám předseda vlády....

1. července 2026  17:02

Hořkosladké duhové svazky. Registrované partnerství funguje 20 let. Nestačí, zaznívá

Premium
Hned první den účinnosti zákona stvrdili svůj vztah Pavel Vítek a Janis...

Před dvaceti lety se v Česku odehrával politický thriller. Sněmovna těsnou většinou 101 hlasů přehlasovala veto prezidenta Klause a schválila registrované partnerství stejnopohlavních párů.

1. července 2026

Nahou seznamku chválí i tvůrci světového formátu. ÓČKO připravuje pokračování

Pátá epizoda odvážně otevřela téma bisexuality i poznávání lehkých BDSM...

První česko-slovenská řada Naked Attraction se zařadila mezi nejdiskutovanější televizní projekty posledních měsíců. Nahá seznamka otevřela veřejnou debatu o tělesnosti, vztazích i přirozenosti,...

1. července 2026

Na karlovarský filmový festival zamíří Klempíř i prezident, Macinka nedorazí

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Ministr kultury Ota Klempíř pojede příští týden na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Pořadatelé nepočítají s žádným vystoupením ministra na pódiu, jako tomu bylo minulý týden na...

1. července 2026

Praha bude mít dvě přímé linky do Saúdské Arábie. Létat budou třikrát v týdnu

Airbus A320 saúdskoarabských aerolinek Flyadeal na letišti v Džiddě (5. ledna...

Se začátkem letošních letních prázdnin spouštějí pravidelná spojení do saúdskoarabské metropole Rijádu a do přímořské Džiddy aerolinky Flyadeal. Během letní sezony budou v provozu třikrát v týdnu....

1. července 2026  16:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sledujete fotbal? Hoch přitakal a schytal rány do hlavy, policie hledá tři mladíky

Trojice svědků, které policie hledá v souvislosti s napadením v přerovské...

Už více než dva týdny policisté marně pátrají po násilníkovi, který v Přerově na ulici bezdůvodně zaútočil na mladistvého hocha a vážně ho zranil. Oslovili proto veřejnost a také pátrají po trojici...

1. července 2026  16:47

Opozice jednala s řediteli ČT a rozhlasu. Nechce připustit změnu financování

Schůzka sněmovních stran svolaná hnutím Starostové a nezávislí (STAN) k...

Pět opozičních stran ve Sněmovně jednalo s řediteli veřejnoprávních médií - Českého rozhlasu René Zavoralem a České televize Hynkem Chudárkem. „Výstup schůzky je ten, že jako opozice odmítáme...

1. července 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.