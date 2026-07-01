V roce 2022 Carlson kritizoval výměnu Buta za americkou basketbalistku Brittney Grinerovou. Ruského obchodníka se zbraněmi tehdy nazval „bezpochyby vážným zločincem, který prodává zbraně teroristickým skupinám zabíjejícím Američany“.
Nyní se ale But stal hostem Carlsonova podcastu. V něm ho konzervativní moderátor, který je známý svými protiukrajinskými názory, nazval „moudrým mužem“ a prohlásil, že chápe, „proč tě chtěl Barack Obama dostat do vězení“.
„Rusko je možná tou poslední baštou, která hájí nejen naši budoucnost, naši suverenitu, ale možná i budoucnost celého lidstva.“