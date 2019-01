Naši v Salisbury. Rusové prodávají stolní hru o otravě Skripalových

Hra je obdobou Člověče, nezlob se! Desku tvoří mapa Evropy, přes kterou se vine zaklikacený řetěz barevných políček, skrze něž se musí projít. U startu stojí nápis Moskva, u finiše Salisbury. Mezi nimi jsou u různých políček města, kam ruští atentátníci zavítali před Salisbury – Minsk, Tel Aviv, Ženeva, Amsterodam, Londýn a Paříž.

Spodní okraj desky zobrazuje na levé straně lahvičku se zelenou lebkou a zkříženými kostmi. Zjevně jde o narážku na flakón od parfému, v němž podle britské policie Rusové novičok přepravovali. Na pravé straně jsou obrázky dvou mužů, kteří mají připomínat agenty podezřelé z otrávení Skripala.



Těmi jsou Anatolij Čepiga a Alexander Miškin. Oba příslušníci ruských tajných služeb, kteří Salisbury v inkriminované době prokazatelně navštívili. Británie žádá jejich vydání z Ruska a Evropská unie na ně uvalila sankce.

Svérázný produkt uvedl před Vánoci na trh moskevský výrobce hraček Igroland. Ke koupi maloobchodníkům zatím nabízí 5000 kusů hry. Její první obrázky vzbudily na internetu dohady, zda jde o skutečné zboží, nebo jen výplod grafického softwaru.



Zaměstnanec Igrolandu a autor hry Michajl Bobjor se k záležitosti vyjádřil pro britský deník The Guardian. „Nechtěli jsme nikoho urazit. Naopak jsme chtěli podpořit naše krajany, které by ta situace mohla urážet… byla řečena spousta věcí a hodně z toho bez jakéhokoliv důkazu,“ uvedl. Hru označil za reakci na západní medializaci útoku v Salisbury, která má podle něj přestat.

Bobjor řekl, že se snaží o sblížení Ruska a Evropy: „Myšlenka hry je jakýmsi vtipem a mostem přátelství.“ „Myšlenka byla přátelská, spojit Rusko s Evropou,“ dodal.



Bobjor ale přiznává i čistě obchodní záměr a již zvažuje reedici hry s většími rozměry. „Jsme podnikatelé. Přemýšlíme v kategoriích množství a peníze,“ prohlásil bez obalu.

V Salisbury neútočil novičok, míní Šándor

Skripal a jeho dcera Julie byli otráveni v Salisbury v březnu 2018. Británie i další západní země viní ze zločinu Moskvu, která to však popírá. Skripal původně pracoval pro ruskou vojenskou rozvědku GRU, ale v roce 1996 jej zverbovala britská tajná služba MI6.

Novičok je vysoce jedovatá látka, přesto Skripal i Julie útok přežili. Také proto britskou verzi toho, co se v Salisbury stalo, zpochybnil bývalý náčelník českého vojenského zpravodajství Andor Šándor.

„Pokud to bylo to, o čem se hovořilo, tak Skripalovi museli být dávno mrtví,“ řekl loni v květnu o tvrzení Londýna, že útočnou látkou byl novičok. „Tak to být skutečně nemohlo,“ dodal s tím, že „Británie to tvrzení velmi uspěchala“.

Šándor zároveň uvedl, že kdyby chtěla nejvyšší místa v Rusku Skripala zabít, tak by to udělala už dříve a jiným způsobem. Nevěří proto, že vraždu posvětil ruský prezident Vladimir Putin. Skripalovi se spíš chtěli svévolně pomstít jím zrazení kolegové v GRU, naznačil Šándor.