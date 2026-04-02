Rusko v březnu nezískalo dle ISW nové území na Ukrajině. Poprvé za dva a půl roku

Postup ruské armády se od konce loňského roku zpomalil kvůli místním průlomům ukrajinských sil na jihovýchodě Ukrajiny. V lednu ovládla 319 kilometrů čtverečních, za únor pak 123 kilometrů čtverečních. Podle agentury AFP šlo o nejmenší územní zisky od předloňského dubna.
Analytici z ISW vývoj z posledních měsíců dávají do souvislosti s ukrajinskými protiofenzívami, znemožněním přístupu ruské armády ke komunikačnímu systému Starlink a s restrikcemi Kremlu týkajícími se přístupu na Telegram. Tato aplikace pro zasílání zpráv, která je velmi oblíbená i mezi Rusy bojujícími ve válce na Ukrajině, byla v posledních měsících kvůli blokádám ze strany úřadů prakticky nepoužitelná.
Stejně jako v únoru Rusko i v březnu ztrácelo kontrolu nad územím v jižním úseku frontové linie mezi Doněckou a Dněpropetrovskou oblastí, kde ke konci ledna ovládalo více než 400 kilometrů čtverečních. V únoru se tato plocha zmenšila na 200 kilometrů čtverečních a v března na 144 kilometrů čtverečních.
Situace je ale pro Ukrajinu nepříznivá dále na sever v Doněcké oblasti v okolí Kramatorsku a nedalekého Slovjansku. Jde o poslední větší městskou aglomeraci v Doněcké oblasti, která je stále v držení ukrajinských sil.
Více než čtyři roky po začátku celoplošné invaze na Ukrajinu Rusko okupuje něco přes 19 procent území sousední země. Většinu z toho ovládlo během prvních týdnů konfliktu. Přibližně sedm procent, včetně Krymu a částí Donbasu, Rusko nebo proruští separatisté měli pod kontrolou už před začátkem invaze.
Ruské strana poměrně často prohlašuje za „osvobozené“ další ukrajinské vesnice. Osvobozením je míněno dobytí dané obce. Ve středu Moskva oznámila, že její vojska kontrolují celou ukrajinskou Luhanskou oblast. Mluvčí ukrajinské armády ale uvedl, že v tomto regionu za posledních šest měsíců na bojišti nenastaly žádné změny.