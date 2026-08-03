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„Jsem naživu, bohužel ne v Rusku.“ Opozičník Naděždin odjel do Francie

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  14:36
Ruský opoziční politik a někdejší kandidát na prezidenta Boris Naděždin opustil vlast, kde ho v poslední době stále intenzivněji pronásledovaly úřady. Na Telegramu zveřejnil video, kde stojí před Eiffelovou věží v Paříži.

„Ahoj všichni, mám dobré zprávy: jsem naživu a na svobodě. Bohužel zatím ne v Rusku. Teď se musím rozhlédnout a zjistit, co dál,“ říká Naděždin ve videu.

Ruský opoziční politik Naděždin opustil vlast, je ve Francii.
Ruský politik Boris Naděždin ve středu odevzdal ústřední volební komisi podpisy na podporu své prezidentské kandidatury. U veřejnosti získal v poslední době nečekanou popularitu jako odpůrce války Ruska proti Ukrajině. Komise má do deseti dnů podpisy prověřit a rozhodnout, zda Naděždina jako kandidáta do prezidentských voleb zaregistruje. (31. ledna 2024)
Ruský politik Boris Naděždin ve středu odevzdal ústřední volební komisi podpisy na podporu své prezidentské kandidatury. U veřejnosti získal v poslední době nečekanou popularitu jako odpůrce války Ruska proti Ukrajině. Komise má do deseti dnů podpisy prověřit a rozhodnout, zda Naděždina jako kandidáta do prezidentských voleb zaregistruje. (31. ledna 2024)
Ruský prezident Vladimir Putin během setkání s námořníky u příležitosti Dne námořnictva v Petrohradu. (26. července 2026)
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Rádio Svoboda uvádí, že zatím není jasné, jak se Naděždinovi podařilo z Ruska odjet. Úřady mu kvůli dluhům zakázaly vycestovat.

V polovině července mu soud uložil pokutu za „předvádění extremistických symbolů“, protože zveřejnil odkaz na videostream na kanálu YouTube, v němž se objevila tvář opozičního politika Alexeje Navalného. Ten zahynul v ruském vězení a jeho organizaci úřady zakázaly jako extremistickou.

„Doufám, že zůstanu živ.“ Ruský opozičník Naděždin oznámil odstoupení z kampaně

Rovněž minulý měsíc úřady zařadily Naděždina na seznam „zahraničních agentů“. Stalo se to poté, co oznámil, že zahajuje kampaň před volbami do ruské Státní dumy. Nicméně 19. července uvedl, že z kampaně odstupuje. Tehdy na Telegramu řekl, že si musí rozmyslet, jak bude dál žít. „Doufám, že zůstanu živ a na svobodě,“ podotkl.

Třiašedesátiletý Naděždin je politicky aktivní od začátku 90. let minulého století. Byl poslancem Státní dumy a členem několika pravicově liberálních stran. Podílel se na činnosti nesystémové opozice.

ANALÝZA: Jak nepohodlný kandidát Naděždin boří Putinovi jeho plány

Před dvěma lety se pokoušel kandidovat proti Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války na Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily. Ruská armáda invazi do sousední země zahájila 24. února 2022 na rozkaz šéfa Kremlu.

Ruské úřady od útoku na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně přitvrdily v represích a uvěznily stovky kritiků režimu. Mnozí opoziční představitelé jsou nyní uvězněni, mrtví nebo v exilu.

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