„Ahoj všichni, mám dobré zprávy: jsem naživu a na svobodě. Bohužel zatím ne v Rusku. Teď se musím rozhlédnout a zjistit, co dál,“ říká Naděždin ve videu.
Rádio Svoboda uvádí, že zatím není jasné, jak se Naděždinovi podařilo z Ruska odjet. Úřady mu kvůli dluhům zakázaly vycestovat.
V polovině července mu soud uložil pokutu za „předvádění extremistických symbolů“, protože zveřejnil odkaz na videostream na kanálu YouTube, v němž se objevila tvář opozičního politika Alexeje Navalného. Ten zahynul v ruském vězení a jeho organizaci úřady zakázaly jako extremistickou.
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„Doufám, že zůstanu živ.“ Ruský opozičník Naděždin oznámil odstoupení z kampaně
Rovněž minulý měsíc úřady zařadily Naděždina na seznam „zahraničních agentů“. Stalo se to poté, co oznámil, že zahajuje kampaň před volbami do ruské Státní dumy. Nicméně 19. července uvedl, že z kampaně odstupuje. Tehdy na Telegramu řekl, že si musí rozmyslet, jak bude dál žít. „Doufám, že zůstanu živ a na svobodě,“ podotkl.
Třiašedesátiletý Naděždin je politicky aktivní od začátku 90. let minulého století. Byl poslancem Státní dumy a členem několika pravicově liberálních stran. Podílel se na činnosti nesystémové opozice.
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ANALÝZA: Jak nepohodlný kandidát Naděždin boří Putinovi jeho plány
Před dvěma lety se pokoušel kandidovat proti Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války na Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily. Ruská armáda invazi do sousední země zahájila 24. února 2022 na rozkaz šéfa Kremlu.
Ruské úřady od útoku na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně přitvrdily v represích a uvěznily stovky kritiků režimu. Mnozí opoziční představitelé jsou nyní uvězněni, mrtví nebo v exilu.