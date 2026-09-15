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Rusko boje na Ukrajině během mírových jednání nezastaví, prohlásil Lavrov

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  12:10aktualizováno  12:21
Sergej Lavrov (12. září 2026)

Sergej Lavrov (12. září 2026) | foto: Reuters

Záchranář pracuje v obytném domě poškozeném při ruském dronovém útoku v Oděse....
Tělo zabité ženy zakryté igelitovým pytlem leží na zemi u obytného domu v...
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Rusko nezastaví boje během případných mírových jednání o ukončení války na Ukrajině, prohlásil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Podobně se Moskva vyjádřila už v minulosti, naopak Kyjev za výchozí bod jednání označil příměří. Lavrov rovněž řekl, že by se chtěl na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku sejít s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem.

Rusko proti Ukrajině v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina rozpoutalo válku a tvrdilo, že cílem je sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat.

Moskva pro případné ukončení největšího ozbrojeného konfliktu v Evropě od druhé světové války klade podmínky, které jsou pro Ukrajinu i vzhledem k její ústavě nepřijatelné. Jde například o postoupení území, které ruské síly dosud nedokázaly dobýt. Putin také v minulosti zpochybnil státnost Ukrajiny a legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Měl jsem další báječný rozhovor s Putinem. Chce dohodu o ukončení války, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump se od svého návratu do Bílého domu loni v lednu snaží zprostředkovat ukončení války. Minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že ruský prezident si přeje válku ukončit a že by bylo dobré, kdyby si to přál i Zelenskyj.

Ukrajinského prezidenta Trump následně vyzval, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu, neboť to podle něj škodí celému světu.

Ukrajinci Trumpa neposlechli, udeřili na rafinerii v hloubi Ruska

Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje válečné tažení. Válku označuje Rusko jako speciální vojenskou operaci, tento termín dnes Lavrov znovu použil.

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