Rusko boje na Ukrajině během mírových jednání nezastaví, prohlásil Lavrov

Rusko proti Ukrajině v únoru 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina rozpoutalo válku a tvrdilo, že cílem je sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat.
Moskva pro případné ukončení největšího ozbrojeného konfliktu v Evropě od druhé světové války klade podmínky, které jsou pro Ukrajinu i vzhledem k její ústavě nepřijatelné. Jde například o postoupení území, které ruské síly dosud nedokázaly dobýt. Putin také v minulosti zpochybnil státnost Ukrajiny a legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
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Měl jsem další báječný rozhovor s Putinem. Chce dohodu o ukončení války, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump se od svého návratu do Bílého domu loni v lednu snaží zprostředkovat ukončení války. Minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že ruský prezident si přeje válku ukončit a že by bylo dobré, kdyby si to přál i Zelenskyj.
Ukrajinského prezidenta Trump následně vyzval, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu, neboť to podle něj škodí celému světu.
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Ukrajinci Trumpa neposlechli, udeřili na rafinerii v hloubi Ruska
Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje válečné tažení. Válku označuje Rusko jako speciální vojenskou operaci, tento termín dnes Lavrov znovu použil.