Máte sudou, či lichou SPZ? Rusko řeší chybějící benzin, místy je dražší než v EU

V sudých dnech smějí zajíždět k čerpacím pistolím jen auta se značkami, které mají na konci číslovky 0, 2, 4, 6 a 8, píše BBC. Například v Astrachani smějí v liché dny tankovat jen motoristé, jejichž auta mají značky končící číslicemi 1,3,5,7 a 9.
Úřady tvrdí, že chtějí tímto způsobem „normalizovat situaci“, tedy zkrátit fronty před benzinkami. Jinde se zase chystají v zájmu spravedlivější distribuce používat při tankování QR kódy.
|
Drahá paliva vrátila Rusy do sedel. Masivně vykupují koně, vyjdou levněji
„Situace se zajištěním regionu palivy je - stejně jako v celé zemi - těžká a komplikují ji výpadky v práci petrochemických závodů a také zvýšená sezonní poptávka,“ prohlásil gubernátor Astrachaňské oblasti Igor Babuškin.
Systém „sudý-lichý“ zavedly také úřady v Nižegorodské oblasti. Na projíždějící vozy se systém nevztahuje. Stejná opatření platí také v Mordvinské autonomní republice, nevztahují se však na čerpací stanice u federálních silnic. Jednorázově se smí natankovat 20 litrů benzinu do auta, 60 litrů nafty do dodávky a 300 litrů do kamionu. Je zakázáno prodávat palivo do kanystrů.
|
Jak doma vyrobit benzín? Rusové panikaří, kvůli nedostatku hledají rady na internetu
Stejný systém začne od 10. července platit v Pskovské a o den později v Lipecké oblasti.
„Poptávka je mnohem větší než obvykle. Poškození petrochemických závodů a výpadky v jejich práci nedovolují operátorům na trhu plně pokrýt poptávku. Naštěstí se nafty situace zatím netýká. Bohužel není zatím důvod hovořit o tom, že zásobování benzinem se v nejbližších dnech zlepší, uvedl gubernátor regionu Igor Artamonov.
Jako první systém sudých a lichých číslovek na poznávacích značkých zavedla Orelská oblast, mezitím se připojila také Vologodská oblast.
Omezení se ve všech regionech nevztahují na záchranáře a obdobné služby.
V Nižegorodské oblasti ohlásili, že se chystají vytipovat místo pro pilotní projekt, kde by se palivo prodávalo podle QR kódu, který by měl každému zaručit, že i za nedostatku benzinu si bude moci natankovat v rámci spravedlivější distribuce. V Zabajkalském kraji již takové kódy fungují na čerpacích stanicích v Čitě a okolí.
|
Gubernátor uvízl na dálnici, došlo mu palivo. Další Rusy trápí špatný benzín
Kódy jako první zavedly úřady v Sevastropolu na anektovaném Krymu. Kód, který zasílá speciální bot ve státní aplikaci Maks, umožňuje natankovat jednou týdně 20 litrů paliva na určených čerpacích stanicích, napsal server The Moscow Times. Na kódy se nyní chystá přejít Petrohrad.
Ruští motoristé se podle BBC také snaží nelegálně zásobit v sousedním Kazachstánu. Tamní policie zřídila 59 kontrolních stanovišť u pohraničních přechodů. Od začátku roku strážci zákona zadrželi 255 aut, které byly vybaveny dodatečnými nádržemi. Nádrže odmontují, auto vrátí a pachatele potrestají ve správním řízení.
|
8. července 2026