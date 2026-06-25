Neodpovídá to skutečnosti. Kreml popírá, že chce zatáhnout Bělorusko do války

WSJ tento týden napsal, že Rusko chce využít Bělorusko k zesílení útoků proti Ukrajině. Mluvčí Kremlu nyní prohlásil, že text neodpovídá skutečnosti.
O možném vtažení Běloruska do války však v poslední době hovořil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten Minsk varoval, že ukrajinské ozbrojené síly jsou připravené případný útok odrazit.
Minulý týden v pátek Zelenskyj vyzval Lukašenka, aby do týdne odstranil na běloruském území retranslační stanice využívané Ruskem k navádění dronů na Ukrajinu. V opačném případě pohrozil zásahem. Ve středu Zelenskyj řekl, že stanice od pondělí přerušily provoz. Zatím není jasné, zda Bělorusové tyto stanice odstranili, anebo jen vypnuli.
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Lukašenkův ústup. Bělorusko vypnulo navaděče ruských dronů, uvedl Zelenskyj
Ruští představitelé v reakci na Zelenského výroky obvinili Ukrajinu ze vměšování do běloruských záležitostí. Lukašenko, který je nejbližším spojencem Moskvy, přímo nereagoval. Nicméně na konci května uvedl, že se nenechá zatáhnout do války proti Ukrajině a že je ochoten se sejít se Zelenským. Lukašenko to řekl poté, co Zelenskyj varoval před hrozbou, že Rusko může podniknout novou ofenzivu proti Ukrajině z běloruského území, jak už učinilo na začátku války.
Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin ve čtvrtek řekl, že Minsk vnímá očividný pokus nechat se zatáhnout do války, varoval také před vnějším tlakem vyvíjeným na jeho zemi. Chrenin neupřesnil, kdo za takovým úsilím stojí, jeho výroky však podle agentury Reuters naznačovaly, že hovoří o Západu.
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Zasahujete do suverenity Běloruska, ale ono se ubrání, vzkázal Kreml Ukrajině
Západní země obvinil, že stojí za rozpoutáním konfliktu na Ukrajině. Taková tvrzení využívá Rusko, ač rozkaz k invazi vydal ruský prezident Vladimir Putin. Moskva, která do poslední chvíle před útokem odmítala, že chce sousední stát napadnout, také tvrdí, že na Ukrajině bojuje proti celému Západu a Severoatlantické alianci.