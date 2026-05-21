Kinžaly, ponorky... Rusové na závěr cvičení předvedli strategické jaderné zbraně

Autor: ,
  11:55
Rusko do jaderného cvičení, které ve čtvrtek končí, nasadilo strategické jaderné zbraně, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Moskva také umístila jadernou munici ve skladech ve spojeneckém Bělorusku, které se do manévrů kritizovaných sousední Ukrajinou rovněž zapojilo.
Ruské válečné lodě a jaderná ponorka se účastní cvičení jaderných sil na...

Ruské válečné lodě a jaderná ponorka se účastní cvičení jaderných sil na nezveřejněném místě v Rusku. (21. května 2026) | foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRYReuters

Záběry zveřejněné ministerstvem ukazují nasazení mobilního pozemního strategického raketového systému Jars, který je určen k odpalu mezikontinentálních střel, či pohyb strategických ponorek v Tichém oceánu a Severním ledovém oceánu.

Strategické zbraně mají ničivější potenciál než taktické jaderné zbraně, mají globální dosah a jsou klíčovou součástí jaderného odstrašení.

Rusko zveřejnilo záběry vojáků nacvičujících odpal jaderné hlavice

Součástí cvičení bylo ve čtvrtek například i využití nadzvukových leteckých střel Kinžal ruským letectvem k nesení jaderných hlavic. Tyto střely vybavené konvenčními hlavicemi ruská armáda využívá i k útokům na sousední Ukrajinu.

Do manévrů se během tří dnů zapojila raketová vojska strategického určení, Severní a Tichooceánská flotila vojenského námořnictva, strategické bombardéry a další síly s více než 64 tisíci vojáky, 7800 kusy techniky, včetně více než 200 raketových zařízení, více než 140 letadel, 73 lodí a 13 ponorek, z toho osm strategických raketových.

Rusko odstartovalo cvičení jaderných sil, mluví o riziku střetu s NATO

Cvičení, které začalo v úterý a odehrává se na území Ruska a Běloruska, probíhá v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a NATO, kdy Moskva mluví o existenčním boji se Západem kvůli Ukrajině.

Kyjev zneklidňuje zapojení Běloruska, jehož hranice jsou nedaleko od ukrajinské metropole. Rusko dnes uvedlo, že do Běloruska dopravilo jako součást cvičení jadernou munici. Minsk a Moskva v květnu 2023 podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku a první hlavice tam Rusko dopravilo téhož roku.

Kinžaly, ponorky... Rusové na závěr cvičení předvedli strategické jaderné zbraně

21. května 2026  10:55

