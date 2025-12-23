Ruská reportérka natočila novináře BBC. Ze Steva se vyklubal propagandista Sergej

Autor:
  13:12
Ruská reportérka na pravidelné tiskové konferenci prezidenta Vladimira Putina oslovila korespondenta britské stanice BBC v Rusku Stevena Rosenberga. Až na to, že dotyčný byl ruský prokremelský válečný novinář Sergej Zenin, který ji vůbec v její chybě neopravil. Sám Rosenberg se záměně vysmál.

„Spousta novinářů se akreditovala. Též zahraniční novináři,“ říká divákům reportérka s tím, že některým se nepovedlo včas dojít dopředu do fronty, a proto museli Putinovo vystoupení sledovat ze zadních řad.

„Například zde vidíme Stevena Rosenberga,“ pokračuje reportérka a žene se k stojícímu muži v červené kravatě. „Dobrý den, Steve,“ oslovuje muže, který ji s úsměvem též pozdraví.

„Řekněte mi, na kolika těchto tiskových konferencích Vladimira Putina jste byl?“ táže se žena. „Není to má první,“ odpoví údajný korespondent BBC, aniž by uvedl, že si jej asi reportérka s někým spletla. „Steve měl příležitost víckrát než jednou položit otázku prezidentovi,“ dodala zpravodajka.

Muž, s kterým mluvila, však nebyl Rosenberg, nýbrž vojenský korespondent stanice První kanál, na něhož uvalili Ukrajinci sankce za jeho podporu ruské válečné agrese. „Nevěděl jsem, že mám dvojníka. Ruská televize si zcela jasně myslí, že mám,“ okomentoval situaci britský novinář.

Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin

Rosenberg nicméně skutečně byl jedním z těch, kteří Putinovi položili dotaz. Otázal se šéfa Kremlu, jakou budoucnost chystá pro Rusko a zda bude stejná jako současná, kdy „jakékoli veřejné nesouhlasné vyjádření s oficiálním stanoviskem bude trestné zákonem“. Putin odvětil, že na Západě podle něj jsou některé zákony ještě drakoničtější. Rosenberg podotkl, že mu sebrali mikrofon a nemohl nepravdivé tvrzení rozporovat.

Novinář se ruského prezidenta také zeptal, zda chystá další „speciální vojenskou operaci“. „Nebude, pokud se k nám budete chovat s respektem a budete respektovat naše zájmy, tak jako jsme to vždycky dělali s vámi my. Pokud nás podvedete, jako jste udělali s východní expanzí NATO,“ odpověděl šéf Kremlu.

Obavy západních politiků, že se Rusko chystá napadnout Evropu, označil Putin za „nesmysl“. Dodal, že Rusko je ochotné se Západem spolupracovat, pokud bude zajištěná jeho dlouhodobá bezpečnost.

Korespondent britské stanice BBC pro Rusko Steve Rosenberg pokládá otázku ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi během jeho pravidelné výroční tiskové konference. (18. prosince 2025)
Korespondent britské stanice BBC pro Rusko Steve Rosenberg pokládá otázku ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi během jeho pravidelné výroční tiskové konference. (18. prosince 2025)
Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří na výroční tiskové konferenci. (19. prosince 2025)
34 fotografií
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Putin odvolal velvyslance v Česku, který kryl Vrbětice, řešil Koněva i Němcovou

Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij dorazil na schůzku s prezidentem Milošem...

Putin z postu ruského velvyslance v Česku odvolal Zmejevského, který funkci zastával od roku 2016, informovala agentura TASS. Velvyslankyní jmenoval Annu Ponomarjovovou. Vyplývá to z prezidentských...

23. prosince 2025  12:31,  aktualizováno  13:53

Děti bez domova leží na zemi a zírají ke hvězdám. Banksy potvrdil novou tvorbu

Banksyho dílo u věže Centre Point v Londýně. (22. prosince 2025)

V centru Londýna se objevily dvě nové pouliční malby. Později se k nim přihlásil dobře známý umělec Banksy. Díla jsou identická, obě zobrazují dvě ležící děti. Experti a Banksyho fanoušci se shodují,...

23. prosince 2025  13:28

Ruská reportérka natočila novináře BBC. Ze Steva se vyklubal propagandista Sergej

Korespondent britské stanice BBC pro Rusko Steve Rosenberg pokládá otázku...

Ruská reportérka na pravidelné tiskové konferenci prezidenta Vladimira Putina oslovila korespondenta britské stanice BBC v Rusku Stevena Rosenberga. Až na to, že dotyčný byl ruský prokremelský...

23. prosince 2025  13:12

V těžkých časech stojíte při nás. Izrael děkuje Čechům za podporu

Kampaň JCC Praha Israel Says Thank You 2.0. (22. prosince 2025)

Jewish Community Center (JCC) vyjadřuje vděčnost České republice a jejím občanům, kteří podporují Izrael během mezinárodní izolace. Od poloviny prosince, kdy začal svátek Chanuka, realizuje centrum...

23. prosince 2025  13:04

Archeologové po 120 letech našli zbytek vzácné mísy. Pravidla však brání spojení dílů

Nově získaný kus a původní rekonstruovaná sluneční mísa ze sbírek Muzea...

Od letošního února prozkoumávali archeologové místa určená pro tunel stavěné železniční tratě Přerov–Brno v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku. A právě zde v hrobu ze starší doby železné objevili...

23. prosince 2025  13:02

Ryanair čelí v Itálii astronomické pokutě. Měl zneužívat dominantní postavení

Boeing 737 Max v barvách Ryanair

Letecká společnost Ryanair čelí v Itálii pokutě ve výši 255 milionů eur (asi 6 miliard korun) za zneužívání dominantního postavení vůči cestovním kancelářím. Irská firma označila rozhodnutí italského...

23. prosince 2025  12:56

Po střelbě na fakultě zachraňoval životy. Divím se, že se to ještě nestalo znovu, říká

Vedoucí Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby hlavního...

„Asi jsem trošku zhrubnul,” odpovídá záchranář Ondřej Šedivka na otázku, jak ho změnila dva roky stará zkušenost. Ve čtvrtek 21. prosince 2023 byl v práci, když obdrželi informaci, že na Filozofické...

23. prosince 2025  12:56

Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání....

23. prosince 2025  12:42

Filmaři rychlejší než policie? Dokument vylíčil loupež v Louvru měsíc po události

Návštěvník v Louvru fotografuje šperky císařovny Evženie.

V říjnu se to stalo, v listopadu už měl dokument premiéru. Pod názvem Loupež v Louvru minutu po minutě vytvořil Discovery Channel podrobnou rekonstrukci případu. Její cestu na streamovacích...

23. prosince 2025  12:33

Macinka se setká s Turkem a Babišem. Vyjádření Hradu ho zarazilo

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Šéf Motoristů Petr Macinka se s premiérem i Filipem Turkem setká do novoročního oběda Andreje Babiše s prezidentem. Některé pasáže vyjádření Hradu k Turkovi ho zarazily. „Nepřijde mi to jako...

23. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:29

Severokorejci pronikají na americký trh, Amazon zablokoval 1 800 žádostí o práci

Ilustrační snímek

Technologický gigant Amazon odhalil více než 1 800 žádostí o práci od podezřelých agentů ze Severní Koreje, kteří se snažili využít falešné identity k získání pracovních míst v IT oborech, upozornil...

23. prosince 2025  12:16

Macinka ocenil bývalou velvyslankyni Evu Filipi za přínos české diplomacii

Jak je možné, že se islamistům v Sýrii podařilo tak nečekaně a rychle svrhnout...

Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý v Černínském paláci udělil medaili bývalé velvyslankyni v Sýrii Evě Filipi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Resort tím podle Macinky ocenil její...

23. prosince 2025  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.