„Spousta novinářů se akreditovala. Též zahraniční novináři,“ říká divákům reportérka s tím, že některým se nepovedlo včas dojít dopředu do fronty, a proto museli Putinovo vystoupení sledovat ze zadních řad.
„Například zde vidíme Stevena Rosenberga,“ pokračuje reportérka a žene se k stojícímu muži v červené kravatě. „Dobrý den, Steve,“ oslovuje muže, který ji s úsměvem též pozdraví.
„Řekněte mi, na kolika těchto tiskových konferencích Vladimira Putina jste byl?“ táže se žena. „Není to má první,“ odpoví údajný korespondent BBC, aniž by uvedl, že si jej asi reportérka s někým spletla. „Steve měl příležitost víckrát než jednou položit otázku prezidentovi,“ dodala zpravodajka.
Muž, s kterým mluvila, však nebyl Rosenberg, nýbrž vojenský korespondent stanice První kanál, na něhož uvalili Ukrajinci sankce za jeho podporu ruské válečné agrese. „Nevěděl jsem, že mám dvojníka. Ruská televize si zcela jasně myslí, že mám,“ okomentoval situaci britský novinář.
Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin
Rosenberg nicméně skutečně byl jedním z těch, kteří Putinovi položili dotaz. Otázal se šéfa Kremlu, jakou budoucnost chystá pro Rusko a zda bude stejná jako současná, kdy „jakékoli veřejné nesouhlasné vyjádření s oficiálním stanoviskem bude trestné zákonem“. Putin odvětil, že na Západě podle něj jsou některé zákony ještě drakoničtější. Rosenberg podotkl, že mu sebrali mikrofon a nemohl nepravdivé tvrzení rozporovat.
Novinář se ruského prezidenta také zeptal, zda chystá další „speciální vojenskou operaci“. „Nebude, pokud se k nám budete chovat s respektem a budete respektovat naše zájmy, tak jako jsme to vždycky dělali s vámi my. Pokud nás podvedete, jako jste udělali s východní expanzí NATO,“ odpověděl šéf Kremlu.
Obavy západních politiků, že se Rusko chystá napadnout Evropu, označil Putin za „nesmysl“. Dodal, že Rusko je ochotné se Západem spolupracovat, pokud bude zajištěná jeho dlouhodobá bezpečnost.