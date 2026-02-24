Prázdné pamětní desky očekávají další zabité. Pomník odhalil míru ruských ztrát

  16:31
Válečný památník ve městě Birsk v Baškortostánu odhaluje cenu, kterou si v některých ruských regionech žádá krvavá válka, již Moskva rozpoutala proti Ukrajině. Několik pamětních desek je ponechaných prázdných pro další padlé. Město už eviduje výrazně více zabitých obyvatel než při válkách v Afghánistánu a Čečensku.
Válečný památník ve městě Birsk v ruském Baškortostánu má prázdné desky pro další vojáky, kteří zemřou na Ukrajině.

Válečný památník ve městě Birsk v ruském Baškortostánu má prázdné desky pro další vojáky, kteří zemřou na Ukrajině. Počet obyvatel zabitých na Ukrajině výrazně převyšuje počet těch, kteří zemřeli v Afgánistánu a Čečensku. | foto: Govorit NeMoskva

Válečný památník ve městě Birsk v ruském Baškortostánu má prázdné desky pro...
Ruští vojáci se na frontě u ukrajinského města Sumy připravují na vypuštění...
Ruští vojáci se připravují na odpálení útočného dronu na frontové linii u města...
Ruští vojáci absolvují výcvik na okupovaném Krymu na Ukrajině. (23. ledna 2026)
Na černých deskách je vyryto více než 188 jmen. Birsk má 44 tisíc obyvatel, podle stanice Rádio Svobodná Evropa (RFE) tak válka připravila o život přibližně jedno procento mužské populace města v produktivním věku.

Nejmladšímu muži, jehož jméno je na stéle uvedeno, bylo 19 let. Nejstaršímu 64 let. Většina mužů, kteří ve válce zemřeli, byla ve věku mezi 30 a 40 lety.

Samotné město se zřejmě připravuje na to, že počet padlých se ještě zvýší. Několik desek je prázdných, což vyvolalo kritiku na sociálních sítích. Někteří komentující poznamenali, že ani tato deska nebude stačit pro všechna další jména.

Birsk památník odhalil minulý rok. Stojí vedle stávajícího památníku věnovaného padlým v Afghánistánu a Čečensku. Fotografie ukazují výrazný nepoměr ztrát: zatímco Afghánistánu a Čečensku je věnována vždy jedna deska, válka na Ukrajině si vyžádala osm desek se jmény.

Vůči Kremlu kritický telegramový účet Govorit NeMoskva uvádí, že za deset let bojů v Afghánistánu zemřeli tři obyvatelé Birsku, během čečenských kampaní čtyři.

Ofenziva Rusů se letos zaměří na dva cíle, potřebují další dva roky, míní analytici

RFE podotýká, že je velmi neobvyklé, aby na památnících věnovaných vojákům bojujícím na Ukrajině byla uvedena konkrétní jména. Většinou jde o abstraktní díla zobrazující anonymního vojáka. V Birsku daly podnět ke vzniku památníku manželky a matky zabitých příslušníků ruských ozbrojených sil.

Jeden z obyvatel, Azam Davljatov, stanici řekl, že války se účastní osm z jeho deseti dětí. Šest z nich bylo během bojů zraněno a jedno zemřelo. Muže z Birsku do armády lákají vysoké platy, které výrazně převyšují běžné mzdy v regionu.

Ruská ves vyslala do války půlku mužů. Slávy se nedočkala, splašky dál tečou ulicí

Ruská agrese proti Ukrajině disproporčně zasahuje především odlehlé a chudší části země, odkud pochází velká část rekrutů. Seznam verifikovaných úmrtí, který shromáždil portál Mediazona ve spolupráci se stanicí BBC, dosáhl od začátku invaze před čtyřmi lety 200 tisíc jmen. Baškortostán má s přibližně 7 700 potvrzenými úmrtími nejvyšší absolutní ztráty ze všech ruských regionů.

