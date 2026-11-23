Chcete důkaz? Stačí si přečíst pochmurné hodnocení víkendových událostí z pera Alexandra Koce. Přední ruský vojenský korespondent a komentátor situace na bojišti má jasno: Černé moře už Ukrajincům nestačí, mapa námořní války se roztáhla do šíře tří tisíc kilometrů.
„Tato námořní bitva je výzva, na kterou musíme odpovědět plnou silou. Jinak bude zle,“ naťukal zpravodaj deníku Komsomolskaja pravda na Telegram. Netají se přesvědčením, že Ukrajinci při útocích na ruská plavidla jednají s tichou podporou západních tajných služeb a za asistence aliančních zpravodajských letadel. Každý úder prý plánovali tak, aby jeho následky nesly třetí země.
Kaliningradská oblast je posledním stupněm na žebříčku eskalace.