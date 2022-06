Je to pohroma. Hrdinka ruské propagandy vyzvala Putina k ukončení války

„Modlili jsme se za vás a za Putina a za všechny lidi,“ říká žena na záznamu z konfrontace s ukrajinskými vojáky. Když zaslechne slova „sláva Ukrajině“, je viditelně překvapena. Když voják hodí vlajku na zem, rozzlobí se. „Je to vlajka, pod kterou bojovali mí rodiče, a ty jsi na ní stoupl,“ řekla mu. Vojáci ji tak rozčilili, že jim vrátila i tašku s konzervami, které ji přinesli.

Za svůj postoj se Ivanovová stala nečekaným symbolem ruské válečné propagandy. Ta ji vykreslila jako hrdinku bránící sovětskou vlajku, dodnes symbol ruského vítězství nad Němci v druhé světové válce a nyní i proti ukrajinským „nacistům“. Ruští politici ji nadšeně popisují jako „babičku Donbasu a celého ruského světa“.

Skutečný názor „bábušky“ na válku se ale od oficiálního ruského narativu o osvobozování Ukrajiny od nacistů dost liší. „Co jsme my, Ukrajinci, udělali Rusku, že nás musí zabíjet? Rusové to začali, Ukrajinci se jich nedotkli,“ řekla reportérům listu The Wall Street Journal.

„Přeji si, abych mohla zavolat Putinovi a zeptat se ho, jestli bylo nemožné vyřešit tuto otázku bez války, takže žádný z našich i vašich kluků nemusel zemřít?“ prosí žena, která je stejného věku jako ruský prezident. „Je to velká pohroma, pro Ukrajinu i pro Rusko,“ dodává.

Že s ruskou agresí nesouhlasí, naznačuje i video ukrajinského centra pro strategickou komunikaci, které zveřejnilo interview s Ivanovovou. „Je to odporné, co Rusové udělali,“ řekla o ruském ostřelování, které zničilo střechu a okna jejího domu ve vesnici ležící sto kilometrů na východ od Charkova, kde žije.

Ivanovová v něm také vysvětlila, proč ruské vojáky přivítala se sovětskou vlajkou. Myslela si totiž, že to je ruská vlajka. „Chtěla jsem je přivítat, abych jim řekla, ať tu nic nezničí, aby vyřešili věci mírovou cestou,“ uvedla ukrajinská důchodkyně. Hodlala je také poprosit o číslo na Putina, aby mu zavolala a ukončila válku. „Modlím se teď za vůdce Ukrajiny, Ruska i Běloruska,“ dodala žena.

„Pro mě je to vlajka míru. Vlajka, která ukončila válku v Německu. Není to vlajka zla, ale lásky,“ říká o rudé zástavě se srpem a kladivem. Na doby Sovětského svazu má Ivanovová dobré vzpomínky. „Měli jsme tehdy vše. Nebyly tu žádné hranice, takže jsme mohli cestovat do Ruska či Běloruska a vidět své příbuzné, které každý měl na druhé straně,“ dodává.

Za svoje lpění na minulosti se stala Ivanovová terčem posměchu u Rusů stojících v opozici. „Putinovské Rusko, to je vlastně šílená stařena oděná v hadrech, která žije v minulosti,“ okomentoval mnohá ruská graffiti, která na její počest vznikla na mnoha místech, publicista Rustem Adagamov.

„Stali jsme se přáteli, ale tento člověk trpí nedostatkem informací. Nemá žádnou představu, co se děje ve světě, žije v minulosti,“ říká poručík Viktor Koštenko, právě ten voják, který při setkání s ní stoupl na sovětskou vlajku.

I když ona nechtěla konzervy od vojáků přijmout, její sedmasedmdesátiletý manžel si je nakonec vzal. Ukrajinští vojáci chodili místní zásobovat i následující dny, ale protože se Ivanovové zhoršil zdravotní stav, nakonec ji i s manželem přesunuli do nemocnice. Z té ji ale museli záhy evakuovat, protože se báli, že jako v jiných případech se stane terčem ruského útoku. Rusové bez důkazů tvrdili, že se v ní skrývají vojenské síly.

„Je to čisté peklo,“ popisuje „bábuška“ život v poničené, opuštěné vesnici, kde má domov. Pár už nemá žádné děti, ke kterým by se uchýlili. Její dva synové zemřeli násilnou smrtí v devadesátých letech, jedna dcera zemřela při požáru, další na zápal plic.

„Měla jsem děti, ale teď jsem úplně sama,“ říká nedobrovolná ikona ruské propagandy. „Jaký hořký, děsivý osud,“ dodává Ivanovová.