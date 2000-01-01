náhledy
Slunce svítí, moře šplouchá a písek lepí. Letní turistická sezona je v plném proudu. A to i na plážích Azovského moře, které je během rusko-ukrajinského konfliktu pravidelným cílem ukrajinských dronů. Koupající se Rusové to však neřeší, jak ukazují fotografie z vesnic Golubická a Kučugury v Krasnodarském kraji.
Autor: Vitaly Timkiv / Sputnik, Profimedia.cz
Obě vsi leží na Tamaňském poloostrově, který ze severu omývá Azovské moře, kolem východní strany prochází Kerčský průliv a z jihu se na něj tlačí Černé moře. Ukrajinské okupované oblasti jsou na dohled.
Autor: Vitaly Timkiv / Sputnik, Profimedia.cz
Ale tady si válku nepřipouštějí. Letním radovánkám neuniknou ani zvířata.
Autor: Vitaly Timkiv / Sputnik, Profimedia.cz
Mnozí si nenechají ujít ani blahodárnou bahenní koupel v nedalekém vulkánu Plevako přezdívaném Azovské peklo.
Autor: Vitaly Timkiv / Sputnik, Profimedia.cz
Myslí při tom relaxující Rusky a Rusové na to, že „azovské peklo“ by mohlo vypadat i jinak?
Autor: Vitaly Timkiv / Sputnik, Profimedia.cz
Procházky po pobřeží či jízdu na paddleboardu si Rusové užívají v době, kdy Ukrajina stupňuje své údery na ruské lodě v Azovském moři.
Autor: Vitaly Timkiv / Sputnik, Profimedia.cz
Ty už intenzitou překonaly takzvanou tankerovou válku mezi Irákem a Íránem z 80. let 20. století.
Autor: Vitaly Timkiv / Sputnik, Profimedia.cz
Ukrajinská armáda tak chce narušit zásobování ruských sil na okupovaných oblastech své země včetně anektovaného Krymu. Ani tam se ovšem ruští turisté stále neobávají zaplnit pláže, byť jich je méně než v minulých sezonách.
Autor: Commander of Unmanned Aerial Sys, Reuters
Okupační úřady pravidelně zavírají most přes Kerčský průliv. Ten Krym odděluje od Krasnodarského kraje, v němž leží i vesnice Kučugury a Golubická.
Autor: Commander of Unmanned Aerial Sys, Reuters