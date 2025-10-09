Byly to naše rakety, řekli mi to teď. Putin se před Alijevem kál za sestřelené letadlo

  15:28
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil svému ázerbájdžánskému protějšku Ilhamu Alijevovi odškodnit pozůstalé po obětech loňského zřícení letadla ázerbájdžánských aerolinek. U letounu v ruském vzdušném prostoru vybuchly dvě ruské rakety, připustil Putin při čtvrtečním setkání obou prezidentů na okraji summitu Společenství nezávislých států v Dušanbe.
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem v Tádžikistánu. (9. října 2025)

Při katastrofě letounu Azerbaijan Airlines (AZAL) přišlo o život 38 lidí. Letoun z Baku se zřítil loni 25. prosince u města Aktau v Kazachstánu poté, co se neúspěšně pokusil o přistání v Grozném, metropoli autonomního Čečenska. Ruští dispečeři pak letoun odklonili přes Kaspické moře do Kazachstánu.

Ázerbájdžánský prezident Alijev 29. prosince prohlásil, že letadlo poškodila nad ruským územím palba vedená ze země. Moskva to nepotvrdila. Putin se Alijevovi dříve omluvil za to, co Kreml nazval „tragickým incidentem“, který se odehrál v ruském vzdušném prostoru. Kreml ale tehdy přímo neuvedl, zda ruské síly letadlo sestřelily.

Ázerbájdžánské letadlo zasáhl ruský systém Pancir-S, uvedl zdroj z Baku

Alijev byl rozzlobený a veřejně kritizoval Moskvu za to, že se zpočátku snažila příčinu tragického osudu letounu zakrýt.

Putin při dnešním setkání Alijevovi řekl, že dvě rakety ruské protivzdušné obrany byly vystřeleny na ukrajinský dron na obloze, ale pak explodovaly několik metrů od letounu AZAL.

Rozzlobený Ázerbájdžán chce vyzbrojit Kyjev. Ruská propaganda vyhrožuje válkou

„Na nebi byl ukrajinský dron a dvě rakety, které byly vystřeleny, nezasáhly letadlo přímo – v takovém případě by se zřítilo na místě,“ řekl ruský prezident.

„Rakety vybuchly – byla to autodestrukce – několik metrů od letadla, asi deset metrů. Proto bylo zasaženo. Ale ne bojovou hlavicí, spíše střepinami,“ prohlásil Putin a dodal, že pilot mohl usoudit, že se letoun srazil s hejnem ptáků.

V Kazachstánu se zřítilo letadlo. V utržené části kabiny přežily desítky lidí

„Ruská strana samozřejmě ohledně odškodnění udělá vše, co je potřebné v takových případech, v takových tragických případech,“ ujistil.

Ruský vůdce také tvrdil, že se o příčinách zkázy letu z Baku do Grozného dozvěděl teprve nyní. „Informovali mě doslova v předvečer naší schůzky, včera a o den dříve,“ řekl. „Prakticky vše, co o tom vím, jsem vám řekl,“ tvrdil.

Na palubě civilního letounu Embraer 190 bylo 67 lidí, 62 cestujících a pět členů posádky. O život přišlo 38 lidí, 29 přežilo.

