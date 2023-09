Ruské úřady porušují Putinův zákaz. Kupují zahraniční auta, i škodovky

Putin na začátku srpna uvedl, že jej ministerstva, vládní instituce a prezidentská kancelář požádaly, aby jim umožnil nakupovat auta zahraniční výroby. Šéf Kremlu to odmítl a vyzval státní činitele, aby jezdili v domácích vozech. Připustil, že úředníci se budou muset uskromnit, „ale to je dobrá věc“, pokud to pomůže ruskému automobilovému odvětví.

Úředníci si však Putinova slova k srdci příliš nevzali. Vyplývá to přinejmenším z dat webu o veřejných zakázkách zanalyzovaných ruským portálem Agentstvo. Podle nich ruské úřady, instituce a společnosti se státní účastí zakoupily v minulém měsíci 151 aut zahraniční výroby v hodnotě 566 milionů rublů (přes 130 milionů korun).

Více než 75,5 procenta těchto aut (114) bylo vyrobeno čínskými společnostmi. Zbývajících 24,5 procenta (37) vyprodukovaly automobilky z jiných zemí, jako je Japonsko, Korea a Česká republika.

Podle údajů Agentstva například kaliningradská státní instituce „Společnost údržby silnic č. 2“ nakoupila tři české vozy Škoda Octavia. „Na zmiňovaném nákupu vozů Škoda se neúčastnila žádná společnost koncernu Volkswagen,“ uvedl na dotaz portálu iDNES.cz vedoucí korporátní komunikace Škody Tomáš Kotera.

Společnost Škoda Auto kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastavila v Rusku veškeré své aktivity. Zastavila výrobu v tamních továrnách i vývoz do země. Škoda Auto v Rusku zastupovala celý koncern Volkswagen, jenž prodal své podíly v Rusku místnímu soukromému investorovi, společnosti OOO Art-Finance, podporované ruským prodejcem Avilon. Koncern se tím zcela stáhl z ruského trhu.

Podobně jako německá automobilka se stáhli z ruského trhu i jiní západní výrobci. Cena za západní automobily se výrazně zvedla, Rusové k jejich pořízení využívají překupníky.

Situace využily čínské automobilky. Dovážená čínská auta nyní tvoří bez jednoho procenta polovinu ruského trhu, přičemž půl roku před válkou to bylo jen sedm procent.

Údaje shromážděné portálem Agentstvo velkou ruskou poptávku po čínských vozech potvrzují. U ruských vládních agentur je z čínských výrobců nejoblíbenější společnost Great Wall Motor, od které zakoupily 80 vozidel, tedy 52 procent ze všech zakoupených vozů zahraniční výroby.

Čína neuvalila na Rusko kvůli válce sankce. Jižní Korea či Japonsko tak učinily, to však ruské úředníky neodradilo od toho, aby si pořídili vozy tamní výroby. Zakoupili 23 jihokorejských vozidel vyráběných společností Hyundai a deset od japonské automobilky Toyota.

Mezi těmi, kdo si pořídily zahraniční auta, byly mimo jiné Generální prokuratura Ruska či ministerstvo obrany, spolu s řadou institucí na místní úrovni.

Rusové si kupují západní auta prostřednictvím reexportu přes Gruzii a Arménii. Gruzie nyní přijala opatření k zamezení této praxe.