V Moskvě draží Brežněvův řidičák. Sběrateli západních limuzín ho darovali

Průkaz zůstával v Brežněvově venkovském sídle poblíž Moskvy až do jeho smrti v roce 1982. Nejsou v něm dírky, které sovětská dopravní policie dělala v případě přestupků. Upozornil na to nejmenovaný dražitel, napsal britský deník The Times.

Brežněv měl velkou sbírku luxusních aut, hlavně západních značek. Říkalo se, že se v nich rád proháněl za úsvitu v prázdných ulicích Moskvy. V roce 1980 se lehce zranil při nehodě s britským vozidlem Rolls-Royce. Jeho vrak nyní vystavuje muzeum v lotyšské Rize.

Mnoho aut dostal Brežněv od zahraničních politiků. Prezident Spojených států Richard Nixon mu při návštěvě Moskvy v roce 1972 daroval americký vůz Cadillac. Brežněvova sbírka do roku 1980 nabobtnala na 324 aut, uvedla ruská státní média po pádu SSSR v roce 1991.



Brežněv vedl SSSR v letech 1964 až 1982. Jeho vládu dnes ruští historikové označují jako období stagnace. Brežněv je odpovědný za okupaci Československa v roce 1968 i invazi do Afghánistánu v roce 1979.



Po něm nazvanou Brežněvovou doktrínou si Moskva vyhrazovala právo vojensky zasahovat ve svých satelitních státech. Doktrínu opustil až poslední sovětský vůdce Michail Gorbačov, který vládl v letech 1985 až 1991.



