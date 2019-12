Strůjci atentátu v petrohradském metru dostali vysoké tresty, jeden doživotí

Abrora Azimova trestní senát odsoudil na doživotí za financování útoku. Jeho bratr Akram Azimov si má odpykat 28 let. Soudce Andrej Mrozov dále oznámil, že Muchamadjusup Ermatov dostal 28 let, Ibragim Ermatov 27 let a Sodik Ortikov 22 let.

Dvacet let za mřížemi si má odpykat Šochista Karimovová, jakož i Machamadjusuf Mirzaalimov, Dilmurad Muidinov a Azamžon Machmudov. O rok kratší trest dostali Sejfull Chakimov a Bachram Ergašev.

Sebevražedný útok podle vyšetřovatelů spáchal 3. dubna 2017 dvaadvacetiletý Akbaržon Džalilov původem z Kyrgyzstánu, který do metra přinesl dvě výbušná zařízení. Jedno bylo včas zneškodněno ve stanici, druhé pachatel odpálil během jízdy ve vagonu.

Obžalovaní byli podle vyšetřovatelů členy zločinecké organizace a plánovali, že na některém veřejném místě v Petrohradě spáchají ještě jeden teroristický útok. Byli však včas zatčeni.

Tři týdny po události se k atentátu v metru přihlásila málo známá skupina Prapor imáma Šamila, která uvedla, že jednala na rozkaz vůdce teroristického hnutí Al-Káida Ajmána Zavahrího.

Krev, dým a spáleniny. Útok v metru si vyžádal 15 mrtvých: