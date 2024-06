Nesouhlasil s Putinem a psal na frontu. Patnáctiletého Rusa odsoudili na pět let

„Je to chytrý chlapec, snil o tom, že jej přijmou (na moskevskou diplomatickou školu) MGIMO,“ řekla prtálu Mediazona jeho matka, jednačtyřicetiletá Irina Turbinová. Arsenij se narodil v Dubaji, ale s otcem, který byl ze Spojených arabských emirátů, se jeho matka rozešla a chlapce vychovávala sama v Rusku.

Arsenij se sblížil se stoupenci opozičního politika Alexeje Navalného. Loni v dubnu zatelefonoval do vysílání nezávislé televize Dožď a prohlásil, že ho ruský prezident Vladimir Putin rozčaroval a že propagandistické filmy promítané ve škole jsou naprostý blábol. Nahrávku svého vystoupení Arsenij zveřejnil na internetu, za což si matku předvolali do školy, a tak nahrávku museli smazat.

Snil o osvobození Ruska od Putina

O měsíc později Arsenij napsal legionářům ze Svobody Ruska, že je ochoten vylepovat plakáty a bojovat proti propagandě režimu, protože sní o osvobození Ruska od Putina. Žák také na sociální síti komentoval situaci politických vězňů a neúspěšnou vzpouru žoldnéřů z Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina.

Jeho matka podle portálu nevylučuje, že úřady vyslaly za jejím synem provokatéra. Po seznámením s ním Arsenij zveřejnil několik příspěvků proti válce, kterou vede Rusko proti Ukrajině, a na vlastním kanálu na síti Telegram zveřejňoval protirežimní příspěvky, jakož i videa, která natáčel jeho kamarád a která jej zachycovala při roznášení letáků a pózování se symbolem legie Svoboda Ruska. Následovala domovní prohlídka v jejich bytě a na začátku září Arsenije odvezli na výslech k vyšetřovateli FSB.

Před soudem chlapec trval na své nevině a na tom, že pouze přes aplikaci odeslal legionářům kontakt na sebe, na což mu nikdo neodpověděl. FSB ale trvala na tom, že žák požádal o přijetí do legie a že plnil její rozkazy.

U soudu svědčili čtyři spolužáci. Ti tvrdili, že často vedl řeči o politice, Putina měl za zloděje a nepodporoval ruskou invazi na Ukrajinu. Dva svědci označili obžalovaného za neonacistu. Žákova matka je přesvědčena, že spolužáci, odměnění skvělým vysvědčením, jen opakovali to, co jim uložila FSB. Obžaloba žádala osm let vězení. Soudce Oleg Šišov nakonec rozhodl o uložení trestu pěti let.