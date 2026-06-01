Pevné zdraví, popřál Putin arménskému premiérovi uprostřed rostoucího napětí

Autor: ,
  13:48
Navzdory rostoucímu napětí mezi Ruskem a Arménií souvisejícímu se sbližováním Jerevanu s EU popřál v pondělí šéf Kremlu Vladimir Putin arménskému premiérovi Nikolu Pašinjanovi k narozeninám. Pašinjan v pondělí řekl, vztahy s Ruskem jsou ve fázi transformace.
Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na tiskové konferenci po summitu...

Ruský prezident Vladimir Putin vystupuje na tiskové konferenci po summitu Nejvyšší eurasijské ekonomické rady v kazašské Astaně. (29. května 2026) | foto: Alexander KazakovReuters

Putin Pašinjanovi napsal, že „vztahy mezi našimi zeměmi a národy jsou tradičně přátelské“. Rusko má podle něho zájem na jejich dalším postupném rozvoji. Pašinjanovi popřál „pevné zdraví, štěstí a úspěchy“.

Blahopřání je pozoruhodné, protože Rusko se v poslední době snaží o to, aby Pašinjan neuspěl v parlamentních volbách vypsaných na 7. června.

Ruské úřady zakázaly dovoz květin a některých potravin z Arménie, Moskva zemi pohrozila vypovězením výhodné smlouvy o dodávkách plynu. V neděli ruský resort diplomacie oznámil, že si povolal ke konzultacím velvyslance v Jerevanu.

V pondělí ruská veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor oznámila další omezení dovozu arménského zboží. Od úterka se do Ruska nesmí dovážet živé ryby ani výrobky z ryb. Výjimku dostaly dvě arménské firmy. Úřad zákaz odůvodnil tím, že polovina arménských firem v této branži odmítla, aby v nich ruští inspektoři provedli kontrolu.

Na pozadí vyostření vztahů mezi Moskvou a Jerevanem je snaha Arménie o přibližování k Evropské unii a o možný vstup do evropského bloku. Putin vzkázal Jerevanu, že se nemůže stát členem EU a zároveň zůstat v Ruskem vedené Euroasijské hospodářské unii (EAHU).

Podle Putina Arménie směřuje cestou Ukrajiny, která začala pokusem Kyjeva o vstup do EU. Proti Ukrajině Rusko od února 2022 vede útočnou válku.

Šéf Kremlu také vyzval Arménii, aby „co nejdříve“ uspořádala referendum ohledně přístupu k Unii. Pašinjan ale dnes uvedl, že organizovat takové referendum by bylo nelogické, dokud se rozhodnutí mezi členstvím v EAHU a EU „nestane něčím nevyhnutelným, dokud Arménie oficiálně nepožádá o členství v EU nebo se nepřiblíží udělení statusu kandidátské země“.

Arménie vyčítá Rusku, že ji neochránilo během bojů se sousedním Ázerbájdžánem. Ten v roce 2023 při bleskové vojenské operaci znovu ovládl Náhorní Karabach a navzdory přítomnosti ruských vojáků ukončil desítky let trvající vládu tamních arménských separatistů.

„Budujeme nové vztahy s Ruskem a věřím, že se nám to podaří i díky tomu, že naše vztahy s Ruskem jsou otevřené a upřímné,“ uvedl dnes Pašinjan.

