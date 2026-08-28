Jako v roce 2022. Rusové prchají do Gruzie a Arménie, chtějí uniknout mobilizaci

V září 2022 se na hranicích Gruzie a Ruska vytvořily kolony aut. Byli v nich muži, kteří prchali před částečnou mobilizací vyhlášenou Kremlem.
Obyvatelé města dokonce vytvořili vlastní domobranu bránící lidi před náboráři.
V září 2022 se na hranicích Gruzie a Ruska vytvořily kolony aut. Byli v nich muži, kteří prchali před částečnou mobilizací vyhlášenou Kremlem.
Obyvatelé města dokonce vytvořili vlastní domobranu bránící lidi před náboráři.
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Na sídlišti v České Lípě zasahovali v pátek odpoledne záchranáři. Podle svědků tu z balkonu panelového domu vypadlo malé dítě. Policie odmítla kvůli věku sdělit okolnosti.
Rusové začínají ve světle spekulací o nadcházející mobilizaci opouštět svoji zemi. Naznačují to zprávy z Gruzie či Arménie o růstu počtu obyvatel a zvyšujícím se zájmu Rusů o tamní nemovitosti....
Ukrajina provedla od začátku srpna 21 úderů na ruské rafinerie, což je rekordní počet za jediný měsíc. Ukrajinské drony přitom zasáhly čtyři z deseti největších zpracovatelů, jejichž úkolem je...
Českem procházejí intenzivní bouřky. Od Šumavy postupují rychle k severovýchodu. Meteorologové varují především před silnými nárazy větru. Objevit se mohou i kroupy o velikosti přes dva centimetry,...
Armáda připravuje Informační systém zabezpečení obrany státu (IS ZOS), který má při krizích poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů,...
Zázrak v zeleném domku. Tak přezdívají rodinu, která přežila nepálskou katastrofu na balkóně domečku, který dokola obklopila ničivá povodeň. Živel si vyžádal stovky mrtvých a pohřešovaných. Dům...
V Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to v pátek uvedl tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu...
Bouřka s rychlostí větru až 142 kilometrů v hodině v pátek vyvracela ve Švýcarsku stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až šesticentimetrové kroupy zranily na 40 lidí, jednu ženu vážně...
Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...
Záplavy v Nepálu mají na svědomí stovky lidských životů, místní lidé se ukrývají v tunelech a na kopcích. Na místě jsou záchranáři a humanitární organizace, včetně Člověka v tísni. „Povodně, které...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Těsná většina islandských voličů by nepodpořila obnovení jednání o členství země v Evropské unii, vyplynulo z nového průzkumu. Jde o rozdílný výsledek oproti předchozím průzkumům, které proběhly před...
Nehodu cyklistů na cyklostezce na Pardubicku, při které sehrál svou roli i alkohol, řeší pardubičtí policisté. Tři zranění skončili v nemocnici. Alkohol v krvi měli nejen účastníci nehody, ale i...