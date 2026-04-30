Ve válce už padlo nejméně 212 188 ruských vojáků, uvedla v polovině letošního dubna ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje. Skutečné ztráty budou přitom podle ní pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.
Vojenští odborníci naznačují, že analýza ruských hřbitovů, válečných památníků a nekrologů může pokrýt 45 až 65 procent skutečného počtu obětí, uvedla BBC. Reálný počet padlých ruských vojáků se tak může pohybovat mezi 326 440 až 471 530.
Toto číslo dále naroste při započtení zabitých bojovníků ze separatistických útvarů na východě Ukrajiny, které Moskva nejprve podporovala a poté se je rozhodla připojit k Rusku. Celkové ztráty by se tak mohly na ruské straně pohybovat v rozmezí 347 440 až 495 030 vojáků, podotkla BBC.
Na 57 procent padlých tvoří dobrovolníci, mobilizovaní a vězni, kteří odešli do války z nápravných kolonií, tedy lidé, kteří na začátku konfliktu neměli s armádou žádné spojení, uvedla BBC. Mezi potvrzenými padlými profesionálními vojáky je 7106 důstojníků včetně 494 podplukovníků, 164 plukovníků a 15 generálů.
Koncem března Medveděv prohlásil, že Rusko nepotřebuje vyhlásit novou vlnu mobilizací, protože má dostatek bojovníků, kteří podepsali smlouvu o vstupu do ruských ozbrojených sil. „V tuto chvíli naprosto není nutné vyhlašovat novou mobilizaci. Ti, kdo se upsali vojenské službě, jsou naprosto dostateční k provádění všech bojových úkolů,“ citoval tehdy Medveděva portál Ukrainska Pravda.
Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 padlo kolem 55 000 ukrajinských vojáků, velký počet bojovníků je podle něho nezvěstných.