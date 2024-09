Střepina v hlavě? Zpět na frontu! Rusko zřídilo i speciální invalidní formace

„Na frontě jsou vojáci s nejrůznějšími zdravotními problémy: astmatem, epilepsií, srdečními poruchami, amputovanýma rukama, poruchami sluchu, žloutenkou typu C i střepinami v hlavě,“ popsal portálu The Insider smluvní voják, jenž nechtěl uvést své jméno.

Jeho slova potvrdil i další bojovník, kterého ruská armáda povolala v rámci mobilizace na podzim 2022. „Zotavuji se ze zranění a posílají mě zpět na frontu o berlích. Jsem po operaci kolenního kloubu, lékaři mi doporučili půlroční rekonvalescenci, ale vojenská lékařská komise mi dala zelenou,“ řekl.

Podle západních odhadů počet ruských obětí – zabitých nebo zraněných v boji, přesahuje 500 tisíc. Stanice BBC v minulém týdnu uvedla, že ve spolupráci s portálem Mediazona z otevřených zdrojů potvrdila 70 tisíc mrtvých Rusů, přičemž odhadla, že skutečný počet padlých bude až 155 tisíc.

Za rok a půl bojů na Ukrajině je to už více než za celou dekádu sovětské invaze do Afghánistánu v 80. letech minulého století.

Zatímco v počátcích války na Ukrajině tvořili ruské padlé zejména smluvní vojáci kolem 20 let, nyní jsou to podle BBC dobrovolníci ve věku kolem 40 až 60 let bez armádních zkušeností a specializovaného výcviku.

„Lékařské komise ve většině případů záměrně nadhodnocují kategorii způsobilosti vojáka. Víme o případech, kdy lidi s HIV nebo bez prstů zařadí do kategorií A nebo B (​​způsobilý či způsobilý s menšími omezeními) a tím to hasne. Vojáka pak pošlou zpět k jednotce,“ uvedl Grigorij Sverdlin, zakladatel exilové organizace Ztraťte se, která pomáhá ruským vojákům s dezercí či útěkem z Ruska.

Organizace podle Sverdlina dostává stále více žádostí o pomoc. „Trend přičítáme nedostatku dobrovolných smluvních vojáků a těch, které armáda donutí podepsat smlouvu poté, co si je předvolá kvůli ,ověření osobních údajů’. Máme toho hodně,“ dodal.

Ruská armáda podle The Insideru neposílá handicapované a nemocné muže pouze zpět k jejich jednotkám, ale tvoří z nich také samostatné „invalidní formace“ složené výhradně z vojáků neschopných služby, a tudíž postradatelných v boji.

Ruské ministerstvo obrany loni v létě uvedlo, že 97 procent zraněných vojáků se „uzdraví“ a vrátí se do aktivní služby.

Nebezpeční sobě i svému okolí

Kromě mužů s tělesnými zraněními se na frontu nuceně vrací také ti, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou, depresemi a dalšími duševními potížemi. Vojenští velitelé posílají zpět i lidi, kteří se pokoušeli o sebevraždu nebo trpí psychózou.

„Manžel má duševní potíže, které se u něj rozvinuly po úrazu hlavy způsobeném výbuchem. Nikdo v armádě ho nechtěl léčit, takže musel do civilní nemocnice, kde mu diagnostikovali poruchu osobnosti. Má problémy s orientací, zapomíná a je nebezpečný sobě i ostatním. Bere léky, přesto ho chtějí zpět,“ popsala žena vojáka ze Stavropolu.

Po několika otřesech mozku a psychiatrické péči je zpět na frontě i dvaatřicetiletý smluvní voják Dmitrij Sidorov z města Kamyšin. Podle jeho manželky Iriny mu také zůstaly střepiny v rukou a čelisti. Když se Dmitrij odmítl po neschopence vrátit, přišla si pro něho armáda domů.

„Naložili ho s dalšími do náklaďáku, odvezli na letiště a převezli na Donbas. Nedostali ani všechno vybavení, takže si musel sám koupit taktické rukavice a vestu. Platili mu jen 20 tisíc rublů (zhruba pět tisíc korun) měsíčně,“ popsala Iryna. Armáda přitom Rusy láká odměnu 204 tisíc rublů (54 tisíc korun) měsíčně a řadu benefitů.

Manžel se jí naposledy ozval letos v červenci, než ho poslali na misi ve skupině pěti vojáků. „Není veden ani jako zabitý ani jako nezvěstný v akci,“ konstatovala Iryna.