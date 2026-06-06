Ruská armáda zaútočila na dvě ukrajinské záchranné lodě v Černém moři

„Bohužel jsou zde zranění. V současné době probíhá evakuace loděmi ukrajinského námořnictva,“ dodal. V příspěvku vicepremiér píše, že tato malá pátrací a záchranná plavidla jsou chráněna mezinárodním právem.
„Tento útok je dalším důkazem toho, že Ruská federace záměrně porušuje normy mezinárodního práva a představuje přímou hrozbu pro bezpečné fungování humanitárních námořních koridorů v Černém moři,“ zdůraznil Kuleba.
Ukrajina, která se od února 2022 brání ruské agresi, dnes pokračovala v dronových útocích na ruské území. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruská protivzdušná obrana sestřelila za dnešek 339 ukrajinských dronů ve 13 oblastech, včetně Moskvy a oblastí nad Černým mořem. Ukrajinské útoky si vyžádaly v Brjanské oblasti podle ruské verze stanice BBC několik zraněných.
Ruský útok v Záporožské oblasti zabil podle úřadů řidiče minibusu. V Chersonské oblasti bylo při náletech bezpilotních letounů zraněno sedm lidí, uvedla místní prokuratura.