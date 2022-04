Chuligáni a zloději, o radiaci možná nevěděli, popisují Rusy v Černobylu

„Byli to chuligáni,“ říká o ruských vojácích Vasilij Daviděnko, zatímco stojí vedle kontrolního stanoviště v Černobylu kolem kterého se povaluje hromada nedopalků, nábojnice ze samopalů a plechovek od jídla. „Byla to těžká doba. Lidé se bojí, že by se mohli vrátit,“ uvedl.

„Mluvil jsem s Rusy, kteří projížděli kolem, byli to mladí kluci ze Sibiře. Ptali se mě, jak se nám tu žije. Asi si mysleli, že špatně,“ dodává pro list The Guardian Daviděnko, jenž je správcem černobylské přírodní rezervace.

Ruská armáda pronikla do zakázané zóny v Černobylu 24. února v prvních hodinách invaze. Řeku Pripjať překročila z Běloruska pomocí pontonového mostu a zamířila k jaderné elektrárně zakryté obřím sarkofágem, která se roku 1986 stala dějištěm katastrofální havárie.

Rusové obsadili nádraží, odzbrojili 169 ukrajinských gardistů střežících elektrárnu a zajali 103 pracovníků závodu. Založili si zde velín a jali se kopat opevnění. V Černobylu se utábořila tisícovka Rusů. „Rizik radiace si Kreml buď nebyl vědom, nebo mu byla lhostejná,“ líčí Daviděnko.

Rusy neúspěch zaskočil

Většina okupantů pokračovala v cestě do 130 kilometrů vzdáleného Kyjeva. „Druhý den projelo mou vesnicí Prybirsk 1 700 vozidel. Počítali jsme je. Nad námi neustále létaly bojové vrtulníky,“ říká Daviděnko.

Ruská bojová vozidla vířila oblaka radioaktivního prachu. Ruští vojáci podle svědků pracovali a spali v přísně zakázané červené zóně u města Pripjať. „Věříme, že pocítí následky radiace. Někdo dříve, někdo později,“ uvedl Jevhen Kramarenko, šéf Státní agentury pro zakázanou zónu.

Ruskému konvoji se však do metropole dostat nepodařilo – ukrajinští vojáci ho zneškodnili nedaleko města Ivankiv. „Já a další místní jsme předávali armádě souřadnice nepřátel,“ líčí Daviděnko. To umožnilo domácímu dělostřelectvu zaměřit konvoj se smrtící přesností.

Podle ukrajinského vojáka Ivana, jenž se útoku na konvoj podílel, byli Rusové palbou zaskočeni. „Očekávali chléb se solí a místo toho se dočkali ohně a meče. Někteří v koloně vyskákali z vozidel a prostě utekli,“ líčí.

Rusové na zkázu konvoje zareagovali zuřivě a začali lovit ukrajinské „špiony“ pomáhající domácím silám. „Vyslýchali civilisty v mé vesnici, zabavili nám mobilní telefony. Dokonce nám prohledali oblečení pro případ, že bychom tam měli ukryté poznámky. Pět mladých lidí mělo v telefonech fotografie jejich tanků. Odvezli je, nevíme kam. Už jsme je neviděli,“ líčí Daviděnko.

Vzali nám i pánve, popisuje žena okupaci

Ruská armáda kromě elektrárny více než měsíc okupovala také vesnice v okolí zakázané zóny. Pět vojáků se vloupalo do zemědělské usedlosti v Chočevě, kde žila osmadvacetiletá Julia Michajlenková se svou matkou a dvěma dcerami, šestiletou Karmilou a roční Zlatou.

Ženám se před jejich příchodem podařilo uprchnout do lesa, kde se schovávaly tak dlouho, dokud jedno z dětí neonemocnělo. Michajlenková se proto vydala zpět pro léky na horečku. Uvnitř našla brance.

„V domě byl nepořádek. Vzali všechno. Zlato, můj notebook, nádobí, pánve,“ uvedla Michajlenková. „To nevidíte, že tu žijí děti? Není vám hanba,“ řekla údajně vojákům, kteří se podle ní tvářili provinile, ale věci nevrátili.

„Přeřízli nám elektrický kabel a na lednici naškrábali sláva Rusku. Velmi jsme se báli, ale 31. března najednou odtáhli,“ popsala žena.

Kreml oznámil, že jeho vojáci se stáhnou z okolí Kyjeva směrem na východ, kde má v plánu „osvobození“ Donbasu. Z černobylské zakázané zóny zamířila většina Rusů do Běloruska, s sebou vzali ukradené věci a některé zajaté gardisty. „Nevíme, kde teď jsou,“ uvedl Kramarenko.

Jeho agentura uvedla, že Rusové z elektrárny uloupili nejen počítače, měřící přístroje či kávovary, ale také vyrabovali laboratoře, z nichž si odnesli radioaktivní materiál. „Zřejmě si to vzali jako suvenýry. V tom případě jsou adepti na Darwinovu cenu, neboť nošení takových předmětů u sebe povede nevyhnutelně k ozáření a nemocem,“ napsala na Facebooku.

Agentura se nyní snaží v Černobylu odklízet škody. Závod je stále bez elektřiny, odcházející Rusové zanechali v okolních lesích dráty a nášlapné miny. „Pět z mých zaměstnanců zemřelo, když bojovali v teritoriálních silách, další jsou po soužití s Rusy mentálně na dně,“ uzavřel Kramarenko.