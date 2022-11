Ruského důstojníka zasáhlo pět střel. Úřady mají podezření na sebevraždu

Čtyřiačtyřicetiletý Vadim Bojko působil na prestižní Makarovově tichomořské vyšší námořní škole ve Vladivostoku. Podle svědků důstojník vešel do své kanceláře a poté zaznělo pět výstřelů. Podřízený běžel zjistit, co se stalo, a našel jeho tělo.

Navzdory tvrzení svědků o několika výstřelech podle prvních zpráv místních médií začaly úřady vyšetřovat jeho smrt jako sebevraždu.

Kriminalisté přitom našli u mrtvého pět nábojnic a čtyři pistole značky Makarov. Novinářům nešlo do hlavy, jak by se voják dokázal sám sebe střelit do hrudi pětkrát. U mrtvého nebyl ani nalezen žádný dopis na rozloučenou.

O tom, že proti mobilizaci měli místní lidé v Primorském kraji jisté námitky, svědčí i fakt, že se nedávno našlo na plotu tělo jiného náborového komisaře, 49letého Romana Malika. I v jeho případě pracovali vyšetřovatelé s podezřením na sebevraždu.

Malikovi příbuzní se nicméně bouřili, že muž nikdy neměl sebevražedné sklony, naopak veterán z druhé čečenské války oplýval psychickou vyrovnaností a sebevědomím.

Částečná mobilizace v Rusku, kterou vyhlásil Putin po neúspěších na Ukrajině, vyvolala v celé zemi vlnu odporu. Asi stovka ruských náborových kanceláří byla zasažena zápalnými láhvemi.