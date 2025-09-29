Podzimní odvod potrvá od 1. října do 31. prosince, píše Meduza a připomíná, že loni během podzimního odvodu Rusko povolalo do vojenské služby 133 000 branců a během letošního jarního odvodu 160 000 mužů. Server The Moscow Times tehdy napsal, že jde o největší odvod do armády za posledních 14 let, loni na jaře úřady povolaly do služby v armádě 150 000 mužů.
Putin od rozpoutání války proti Ukrajině ujišťoval, že do bojů nasadí pouze profesionální vojáky a že povolanci k povinné vojenské službě se do války nedostanou. Ale v médiích se od začátku invaze objevovaly zprávy o zapojení branců do války. Například povolanci tvořili zčásti posádku vlajkové lodi ruské Černomořské flotily, křižníku Moskva, který ukrajinské síly potopily v dubnu 2022, napsala už dříve BBC.
Kreml od invaze na sousední Ukrajinu v roce 2022 nařídil rozšířit řady armády třikrát. Šéf Kremlu naposledy loni v září výnosem navýšil počet příslušníků ozbrojených sil o asi 180 000 na 1,5 milionu. Prezidentský dekret tehdy zmiňoval celkem 2,38 milionu lidí v ozbrojených silách, v případě 1,5 milionu lidí se jedná o aktivní vojáky.
Kromě toho Rusko v září 2022 oznámilo „částečnou mobilizaci“ asi 300 000 záložníků k doplnění ztrát, které utrpěly ruské jednotky válčící na Ukrajině. To přimělo desítky tisíc mužů v branném věku k útěku ze země. Vojenská služba je v Rusku povinná na rok, ale už dlouho je citlivou záležitostí. Mnozí Rusové raději odchází i do zahraničí, aby se vyhnuli převzetí povolávacích rozkazů, vydávaných dvakrát ročně, na jaře a na podzim.