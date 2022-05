Rusko zvýšilo věkový limit pro nábor vojáků, nastoupit mohou i padesátníci

Jak informoval ruský web Gazeta.ru na Telegramu, věková hranice se zvýšila na 50 let.

Dva poslanci vládnoucí strany Jednotné Rusko, kteří příslušnou změnu zákona navrhli, zdůvodnili záměr tím, že se tak „armádě umožní využívat dovedností starších profesionálů“.

„Pro používání vysoce přesných zbraní, obsluhu zbraní a vojenské techniky jsou zapotřebí vysoce profesionální odborníci. Zkušenosti ukazují, že se jimi stávají ve věku 40 až 45 let,“ podotkli podle listu The Guardian.

V současné době mohou první smlouvu s armádou uzavřít Rusové ve věku od 18 do 40 let a cizinci ve věku od 18 do 30 let. Usnadnit se má i nábor civilních zdravotníků, ženistů a specialistů na operace a komunikace.

Západní vojenští experti upozorňují, že Rusko čelí neudržitelným ztrátám vojáků a vybavení na Ukrajině po sérii vojenských neúspěchů, které donutily Moskvu snížit své válečné cíle.

Podle západních představitelů Rusko v únoru do války nasadilo asi 80 procent svých hlavních pozemních bojových sil, tedy zhruba 150 tisíc mužů. Za 82 dní „utrpělo ztráty ve výši jedné třetiny vyčleněných pozemních bojových sil“, uvedla britská vojenská rozvědka.

Nízká morálka a „dobrovolný“ nábor

Ruská armáda se také potýká s nízkou morálkou. Objevily se zprávy, že už stovky vojáků odmítají bojovat v takzvané „speciální vojenské operaci“.

Rusko nemá dostatek pozemních jednotek se „smluvními“ vojáky, aby mohlo udržitet smysluplnou rotaci sil, citoval britský list vojenského analytika Roba Leee. „Vojáci se vyčerpávají – nebudou schopni to dlouho vydržet,“ varoval.

Navzdory rozšířeným spekulacím a varováním západních zpravodajských služeb se zatím ruský prezident Vladimir Putin nerozhodl k všeobecné mobilizaci. Možná z obav z dopadů, jak by na to ruská veřejnost zareagovala. Místo toho ruské úřady v tichosti zintenzivnily své úsilí o nábor nových vojáků na základě dobrovolné smlouvy. Přemlouvání bývá podle některých svědectví ovšem drsné.

Ruská redakce BBC uvedla, že ruské ministerstvo obrany zaplnilo internetové stránky s nabídkami volných pracovních míst a nabídlo lidem bez bojových zkušeností možnost vstoupit do armády na základě lukrativních krátkodobých smluv. Některé velké státní podniky obdržely dopisy, v nichž byly vyzvány, aby přihlásily své zaměstnance do armády.