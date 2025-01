Putine, postav nám silnice. Zbídačeným Rusům na severu dochází trpělivost

15:18

Odvézt děti do školky, zajet do lékárny, na poštu nebo do knihovny. Ve vyspělém světě běžné každodenní záležitosti, pro některé obyvatele ruské Archangelské oblasti nedostupný luxus. Kvůli nezpevněným silnicím jsou mnozí odříznuti od okolního světa. Lidé žijící v naprosté izolaci žádají o pomoc prezidenta Vladimira Putina, zatím ovšem bezvýsledně.