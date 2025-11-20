Napsal to server The Moscow Times s odvoláním na ruský úřad pro dohled nad financemi Rosfinmonitoring, který seznam spravuje.
Ruská tajná služba FSB minulý měsíc zahájila trestní řízení proti Chodorkovskému, Gudkovovi a dalším dvěma desítkám členů Protiválečného výboru Ruska, jenž vznikl v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. FSB Chodorkovského a další osobnosti angažované ve výboru nařkla z vytvoření teroristické organizace nebo pokusu o násilné uchopení moci. Chodorkovkého FSB stíhá také samostatně kvůli obvinění z ospravedlňování terorismu a z podněcování k němu, podotkl tehdy server Mediazona.
|
Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina
Chodorkovskij, který nyní žije v Británii, tvrzení FSB odmítl. Protiválečný výbor Ruska vznikl krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 v rámci odporu proti ruské agresi vůči sousední zemi. O dva roky později ruské úřady výbor označily za nežádoucí organizaci. FSB v případu stíhá i další oponenty režimu, jako jsou bývalý šachista Garri Kasparov, novinář a historik Vladimir Kara-Murza, expremiér Michail Kasjanov nebo politik Leonid Gozman. Většina členů hnutí žije v exilu.
Chodorkovskij býval nejbohatším mužem Ruska. V roce 2005 byl ale odsouzen v mezinárodně kritizovaném procesu za daňové úniky, privatizační podvody, praní špinavých peněz a zpronevěru. Stalo se tak poté, co se šéf tehdy největší ruské ropné společnosti Jukos znelíbil Kremlu kvůli své podpoře opozice a politickým ambicím. Propuštěn byl v roce 2013, kdy dostal od prezidenta Vladimira Putina milost. Z exilu nadále Putinův režim kritizuje.
|
Po smrti Putina nastane chaos. Západ zaváhal, říká Michail Chodorkovskij
Na ruském seznamu teroristů a extremistů figurují tisíce lidí, včetně novinářů, spisovatelů a lidskoprávních aktivistů. Zařazení na tento seznam znamená mimo jiné zablokování bankovních účtů těchto lidí v Rusku. Rosfinmonitoring v uplynulém týdnu přidal na tento seznam několik dalších odpůrců války včetně Kasjanova, poznamenal The Moscow Times.