Rusko zařadilo bývalého oligarchu na seznam teroristů. Z Anglie kritizuje Putina

Autor: ,
  7:46
Ruské úřady zařadily na seznam takzvaných teroristů a extremistů bývalého ropného magnáta a současného kritika Kremlu Michaila Chodorkovského. Na seznam se dostal i exilový opoziční politik Dmitrij Gudkov.
Známý oponent Kremlu Michail Chodorkovskij v Berlíně (23. května 2022)

Známý oponent Kremlu Michail Chodorkovskij v Berlíně (23. května 2022) | foto: Profimedia.cz

Michail Chodorkovskij, někdejší nejbohatší Rus.
Michail Chodorkovskij byl jednou z nejvýraznějších postav ruského hospodářství...
Na bezpečnostní konferenci Globsec v Praze promluvil ruský kritik Kremlu...
Ruský prezident Vladimir Putin pořádá tiskovou konferenci po summitu...
8 fotografií

Napsal to server The Moscow Times s odvoláním na ruský úřad pro dohled nad financemi Rosfinmonitoring, který seznam spravuje.

Ruská tajná služba FSB minulý měsíc zahájila trestní řízení proti Chodorkovskému, Gudkovovi a dalším dvěma desítkám členů Protiválečného výboru Ruska, jenž vznikl v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. FSB Chodorkovského a další osobnosti angažované ve výboru nařkla z vytvoření teroristické organizace nebo pokusu o násilné uchopení moci. Chodorkovkého FSB stíhá také samostatně kvůli obvinění z ospravedlňování terorismu a z podněcování k němu, podotkl tehdy server Mediazona.

Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina

Chodorkovskij, který nyní žije v Británii, tvrzení FSB odmítl. Protiválečný výbor Ruska vznikl krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 v rámci odporu proti ruské agresi vůči sousední zemi. O dva roky později ruské úřady výbor označily za nežádoucí organizaci. FSB v případu stíhá i další oponenty režimu, jako jsou bývalý šachista Garri Kasparov, novinář a historik Vladimir Kara-Murza, expremiér Michail Kasjanov nebo politik Leonid Gozman. Většina členů hnutí žije v exilu.

Chodorkovskij býval nejbohatším mužem Ruska. V roce 2005 byl ale odsouzen v mezinárodně kritizovaném procesu za daňové úniky, privatizační podvody, praní špinavých peněz a zpronevěru. Stalo se tak poté, co se šéf tehdy největší ruské ropné společnosti Jukos znelíbil Kremlu kvůli své podpoře opozice a politickým ambicím. Propuštěn byl v roce 2013, kdy dostal od prezidenta Vladimira Putina milost. Z exilu nadále Putinův režim kritizuje.

Po smrti Putina nastane chaos. Západ zaváhal, říká Michail Chodorkovskij

Na ruském seznamu teroristů a extremistů figurují tisíce lidí, včetně novinářů, spisovatelů a lidskoprávních aktivistů. Zařazení na tento seznam znamená mimo jiné zablokování bankovních účtů těchto lidí v Rusku. Rosfinmonitoring v uplynulém týdnu přidal na tento seznam několik dalších odpůrců války včetně Kasjanova, poznamenal The Moscow Times.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Na Českobudějovicku se srazily vlaky. Desítky zraněných, dva těžce

U Zlivi na Českobudějovicku se srazil osobní vlak s rychlíkem. Na místě jsou...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Na místě jsou hasiči a záchranáři. Podle prvotních informací se těžce zranili dva pasažéři, nejméně...

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  7:47

Rusko zařadilo bývalého oligarchu na seznam teroristů. Z Anglie kritizuje Putina

Známý oponent Kremlu Michail Chodorkovskij v Berlíně (23. května 2022)

Ruské úřady zařadily na seznam takzvaných teroristů a extremistů bývalého ropného magnáta a současného kritika Kremlu Michaila Chodorkovského. Na seznam se dostal i exilový opoziční politik Dmitrij...

20. listopadu 2025  7:46

Nízké teploty neustanou. Mrznout bude nejen v noci, může i sněžit

Ilustrační snímek

Příliv studeného vzduchu pocítíme jak v dalších dnech, tak i na začátku příštího týdne. Oblačnost přetrvá do soboty, vyskytnou se výjimečné sněhové přeháňky, které budou na horách četnější. V noci...

20. listopadu 2025  6:50

Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil sám Trump, píší média v USA

Americký prezident Donald Trump se setkává s ukrajinským prezidentem...

Prezident USA schválil nový americký mírový plán, který má zastavit ruskou invazi na Ukrajinu. Kyjev se přitom na vzniku dokumentu nepodílí. USA jej sice v hrubých obrysech informovaly, podrobnosti...

20. listopadu 2025  6:26

Šéf Motoristů Macinka zamíří na Hrad. Požádal o schůzku prezidenta Pavla

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. iDNES.cz poslal Macinkovi otázku, zda bude s prezidentem Pavlem jednat o čestném prezidentovi Filipu...

20. listopadu 2025

Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka

Jim Carrey v masce

Můžete vzít holčičku z Kdosic, ale Kdosice z holčičky nikdy. Občas život napíše scénář, který by i hollywoodský producent odmítl jako příliš sentimentální.

20. listopadu 2025

Ušetřete miliony ve výrobě: Jak na přesnost řezu a svařování?

Ve spolupráci
Besta Trade

Pro nákupčí, výrobní ředitele a konstruktéry platí jednoduchá rovnice: každá chyba v rané fázi výroby plechových dílů stojí na montáži desetinásobek. Zpoždění, nutnost přepracování na staveništi nebo...

20. listopadu 2025

Mák, naše modré zlato: Makové cukroví si zkrátka zamilujete

Ve spolupráci
Makové slepované cukroví od Dr.Oetker

Přichází ta kouzelná doba, kdy kuchyně voní vanilkou, skořicí a… mákem! Tato drobná modrá semínka jsou neodmyslitelnou součástí naší tradice. Perfektně se snoubí se švestkami a parádu dělají i na...

20. listopadu 2025

Co dokumenty skrývají? Trump podepsal zákon o odtajnění Epsteinových spisů

Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru ve Washingtonu během...

Trump ustoupil politickému tlaku, hodnotí agentura AP nejnovější krok amerického prezidenta. Ten podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy k případu odsouzeného...

20. listopadu 2025  3:53

Proti přemnoženým medvědům v Japonsku vytáhla armáda. Střílet však nesmí

Premium
Vojáci japonských pozemních sil sebeobrany připravují v Kazunu v prefektuře...

Když vojáci před pár dny dorazili do prefektury Akita na ostrově Honšú, stál před nimi nový, dosud nepoznaný druh hrozby: impozantní tvorové s chlupatýma ušima a hmotností čtvrt tuny. Oblast se stala...

20. listopadu 2025

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Konec eurošprtství. Nová vláda brzdí plány na rozšíření nového zabezpečovače

Premium
Tempo výstavby zabezpečovače ETCS poleví

Na sklonku minulého roku se tuzemská železnice připravovala na spuštění jednotného evropského zabezpečovače ETCS na páteřních trasách. Panovaly obavy, že by přechod nemusel být hladký a že by velké...

20. listopadu 2025

Nájemní byty mizí rekordním tempem. Pronajímatelé si mohou klást podmínky

Premium
ilustrační snímek

V Česku se výrazně zvedla poptávka po nájemním bydlení. Zatímco ještě před rokem se byty držely v nabídkách realitek v průměru 37 dnů, letos v říjnu se po nich „zaprášilo“ už po 23 dnech. Dobře...

20. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.