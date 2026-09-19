Rusko útočí na spojence Ukrajiny už pět let, prohlásil Trump

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a západní státy včetně velké části členů NATO napadenou zemi zbrojně podporují.
Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek v projevu v Sejmu uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, a to včetně Polska. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice.
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Rusko chystá útoky na státy podporující Ukrajinu, varoval polský premiér Tusk
„Podle mě už na ukrajinské spojence zaútočili. Útočí na ukrajinské spojence zhruba pět let. Souhlasím s tím a myslím, že s tím souhlasí každý,“ prohlásil americký prezident.
Možné ruské hybridní útoky v členských zemích NATO budou podle šéfa polské vlády vedeny tak, aby vypadaly jako náhodné. Jejich cílem může být „oslabení motivace zemí NATO používat pravidla aliance pro případ agrese vůči některé z členských zemí“.
O několik dní dříve podobné vyjádření jako Tusk učinilo i Německo. Národní bezpečnostní rada, která sdružuje německá silová ministerstva, zástupce armády a civilních i vojenských tajných služeb, předpokládá, že Německo je cílem ruských hybridních útoků.
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Německo nedávno obvinilo Rusko z hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle, kde jeden ze zaměstnanců poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Moskva obvinění odmítla. Německo v reakci na incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům. Rusko v odvetě nařídilo uzavřít německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku.
Obavy z vyhrocení války na Ukrajině v celoevropský ozbrojený konflikt ve čtvrtek vyjádřil také slovenský premiér Robert Fico. Ten zároveň poukázal na to, že Slovensko by mohlo být do války zataženo kvůli článku pět Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena NATO považuje za útok proti všem.