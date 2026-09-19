Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rusko útočí na spojence Ukrajiny už pět let, prohlásil Trump

Autor: ,
  8:41
Donald Trump (18. září 2026)

Donald Trump (18. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Německá policie zasahuje po sérii sabotáží u elektrárny ve Weisweileru v...
Vladimir Putin navštívil během cesty po Dálném Východě i Kurily, o něž Rusko...
Německá policie zasahuje po sérii sabotáží v Severním Porýní-Vestfálsku. (8....
Německá policie zasahuje po sérii sabotáží u elektrárny ve Weisweileru v...
32 fotografií
Rusko už roky útočí na spojence Ukrajiny. V rozhovoru s novináři to v pátek prohlásil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na varování polských představitelů před ruskými hybridními útoky na země stojící za Kyjevem.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi a západní státy včetně velké části členů NATO napadenou zemi zbrojně podporují.

Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek v projevu v Sejmu uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, a to včetně Polska. Ruská armáda v posledních dnech podnikla několik útoků v blízkosti polské hranice.

Rusko chystá útoky na státy podporující Ukrajinu, varoval polský premiér Tusk

„Podle mě už na ukrajinské spojence zaútočili. Útočí na ukrajinské spojence zhruba pět let. Souhlasím s tím a myslím, že s tím souhlasí každý,“ prohlásil americký prezident.

Možné ruské hybridní útoky v členských zemích NATO budou podle šéfa polské vlády vedeny tak, aby vypadaly jako náhodné. Jejich cílem může být „oslabení motivace zemí NATO používat pravidla aliance pro případ agrese vůči některé z členských zemí“.

O několik dní dříve podobné vyjádření jako Tusk učinilo i Německo. Národní bezpečnostní rada, která sdružuje německá silová ministerstva, zástupce armády a civilních i vojenských tajných služeb, předpokládá, že Německo je cílem ruských hybridních útoků.

Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje

Německo nedávno obvinilo Rusko z hybridního útoku na letiště Lipsko/Halle, kde jeden ze zaměstnanců poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Moskva obvinění odmítla. Německo v reakci na incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům. Rusko v odvetě nařídilo uzavřít německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku.

Obavy z vyhrocení války na Ukrajině v celoevropský ozbrojený konflikt ve čtvrtek vyjádřil také slovenský premiér Robert Fico. Ten zároveň poukázal na to, že Slovensko by mohlo být do války zataženo kvůli článku pět Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena NATO považuje za útok proti všem.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Na Trafalgarském náměstí odkryli sochu „obyčejné londýnské ženy“

Pohled na sochu „Lady in Blue“ od newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové,...

V Londýně na Trafalgarském náměstí je k vidění nová socha. Jde o dílo Lady in Blue současné newyorské umělkyně Tschabalaly Selfové, která takto vzdává hold „obyčejné městské ženě“.

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Rusko útočí na spojence Ukrajiny už pět let, prohlásil Trump

Donald Trump (18. září 2026)

Rusko už roky útočí na spojence Ukrajiny. V rozhovoru s novináři to v pátek prohlásil americký prezident Donald Trump, který tak reagoval na varování polských představitelů před ruskými hybridními...

19. září 2026  8:41

Dny NATO 2026 startují. Bezpečnostní přehlídky se zúčastní prezident i premiér

Přímý přenos
Nácvik na Dnech NATO v Ostravě 2026

Na mošnovském letišti začínají dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Po oba dny čeká návštěvníky přes osm hodin...

19. září 2026  8:14

Denně zde nastoupí jediný člověk. Vlaková zastávka Pohledští Dvořáci míří ke konci

Součástí rekonstrukce bude i zastávka Pohledští Dvořáci. (25. června 2026)

Město Havlíčkův Brod zřejmě přijde o jednu ze svých čtyř menších železničních zastávek. Správa železnic navrhuje zrušit zastavování vlaků v Pohledských Dvořácích. Vedení radnice k tomu sice souhlas...

19. září 2026  8:12

Na Rakovnicku hořela průmyslová hala, škoda jde do stovek milionů

Požár haly v areálu skládky na Rakovnicku (18. září 2026)

Hasiči dostali páteční požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci před půlnocí pod kontrolu. Postupně snížili poplachový stupeň na základní. V budově už není materiál, jednotka...

18. září 2026  16:02,  aktualizováno  19. 9. 7:29

Václav Havel očima mladé generace. Studenti Sutnarky zpracovali jeho odkaz

Studující Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni vzali texty a...

Jak vidí Václava Havla generace, která nezažila komunistický režim ani jeho prezidentskou éru? Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni si jeho texty a...

19. září 2026  7:11

Sebevražedný útok v Pákistánu zabil nejméně 31 lidí, desítky utrpěly zranění

Sebevražedný útok v Kohatu v severozápadním Pákistánu. Výbuch bomby v...

Na nejméně 31 vzrostl počet lidí, které zabil páteční sebevražedný útok s použitím silné bomby u mešity v policejním areálu na severozápadě Pákistánu. Zranění utrpěla stovka lidí.

19. září 2026  7:11

TELEVIZIONÁŘ: Jeden ze dvou Nepelů je tady. Hraje ho Slovák, režíroval Čech

Adam Kubala jako Nepela

Titul s názvem Šampión, jehož televizní premiéru uvádí v sobotu stanice HBO, je jedním ze dvou projektů, které se věnovaly stejné životní etapě téže reálné osobnosti, krasobruslaři Ondreji Nepelovi.

19. září 2026  7:09

Kdo kandiduje v Praze? Přehled kandidátů a lídrů pro komunální i senátní volby 2026

Volby do pražského magistrátu a radnic se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.

Komunální volby 2026 v Praze se konají 9. a 10. října a Pražané v nich rozhodnou o obsazení 65 křesel v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. O jejich hlasy se uchází 24 zaregistrovaných volebních...

19. září 2026

Jak naplánovat firemní večírek, na který budou všichni rádi vzpomínat?

Ve spolupráci
Jak naplánovat firemní večírek, na který budou všichni rádi vzpomínat?

Pravidelný firemní večírek je pro většinu společností hlavním momentem roku. Je to příležitost poděkovat týmu za odvedenou práci, oslavit společné úspěchy a upevnit vztahy v neformálním prostředí....

19. září 2026

USA uzavřely dohodu o Grónsku, oznámil Trump. Získají kontrolu nad bezpečností

Nuuk v Grónsku před návštěvou dánského krále Frederika. (16. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. USA tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude...

18. září 2026  23:40,  aktualizováno  19. 9.

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Požár haly na zpracování plastů v Rynholci hasiči dostali pod kontrolu

Ilustrační snímek

Hasiči dostali požár v průmyslové hale na zpracování plastů v Rynholci před půlnocí pod kontrolu a nad ránem snížili poplach na základní, přičemž škoda se podle předběžných odhadů pohybuje mezi 300 a...

19. září 2026  4:56,  aktualizováno  5:21

Učil němčinu, hrál divadlo. Dnes řídí obchod ve firmě zvané puren

Miroslav Vala, obchodní ředitel společnosti puren

Od katedry přes divadelní prkna až do světa stavebnictví. Miroslav Vala, obchodní ředitel puren, prošel profesní cestou, která rozhodně nebyla nalinkovaná. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví o odvaze...

19. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet