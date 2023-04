Kličko vypověděl Rusům smlouvu o pronájmu pozemku s velvyslanectvím

Kyjevská městská rada vypověděla smlouvu o pronájmu pozemku, na němž stojí ruské velvyslanectví. A žádá vládu, aby majetek diplomatické mise převedla do vlastnictví státu. Na Telegramu to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Moskva údajně zatím oficiálně o ničem neví a na vypovězení smlouvy by mohla reagovat zrcadlově.