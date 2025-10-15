Zákaz prodeje alkoholu o víkendu. V ruské republice vyrazili do boje s vymíráním

Úřady v autonomní Altajské republice v Rusku se rozhodly zakázat prodej lihovin o víkendech a svátcích a omezit o všedních dnech, oznámil šéf sibiřského regionu Andrej Turčak. Formálně má toto rozhodnutí ještě schválit republiková vláda.
Hlavní město Altajské republiky Gorno-Altajsk (7. září 2024)

Hlavní město Altajské republiky Gorno-Altajsk (7. září 2024)

Pastevci v Altajské republice (6. října 2024)
Nový gubernátor Altajské republiky Andrej Turčak (3. října 2024)
Hlavní město Altajské republiky Gorno-Altajsk (8. září 2024)
Silnice v Altajské republice (29. května 2025)
„Ministerstvo zdravotnictví bije na poplach. Úmrtnost v republice od loňska převyšuje porodnost,“ vysvětlil Turčak potřebu radikálního opatření, které by změnilo situaci.

Prodej alkoholu se podle něj zakáže v obchodech v panelových domech a v okolí školek a škol. V dalších obchodech bude omezen ve všední dny na dobu od 11:00 do 19:00, v pátek do 16:00. O víkendech a o svátcích bude platit úplný zákaz.

Lihoviny a tabákové výrobky bude rovněž zakázáno prodávat na pokladnách, protože „sousedství sladkostí a výrobků pro dospělé je nepřípustné“. Zavřít se mají veškeré „nálevny“, smutně proslulé opileckými nehodami a rvačkami, uvedl Turčak, který býval tajemníkem vládnoucí strany Jednotné Rusko, než jej ruský prezident Vladimir Putin poslal na Sibiř. Zdůraznil, že smyslem zákazu je zajistit zdravou budoucnost republiky.

„Chci, aby lidi přestali chlastat“

Jako jeden z prvních ruských regionů výrazně omezila prodej alkoholu Vologodská oblast v evropské části Ruska. Oblastní sněm schválil gubernátorovi Georgiji Filimonovovi „suchý zákon“, který omezuje prodej alkoholu na dvě hodiny ve všední dny, od 12 do 14, napsal portál Meduza. O víkendech si lze vodku a další lihoviny koupit od osmé do 23. hodiny, tedy stejně jako dřív.

Rusko koketuje s prohibicí. Alkoholiků za tři roky války hrozivě přibylo

Excentrický gubernátor podle Meduzy vysvětlil smysl opatření slovy, že chce, aby „lidé přestali chlastat“. Loni se totiž oblast dostala do desítky „nejvíce pijících“ ruských regionů, když v prodeji 8,9 litru vodky na obyvatele zaujala devátou příčku a v celkovém prodeji lihovin dokonce příčku šestou.

Z reportáže, zveřejněné s několikaměsíčním odstupem, ale nikterak nevyplývá, že by opatření pomohla k vystřízlivění. Spíše si lidé o víkendech kupují alkohol do zásoby, což nebývalo zvykem, a také se rozšířily „alkoholové taxíky“ s dovozem alkoholu domů, i když za trojnásobnou cenu než v obchodech.

Altajská republika

Altajská republika

Premium

15. října 2025  9:55

