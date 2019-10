Rusové pijí méně než dřív, říká WHO. Statistiky nepočítají se samohonkou

15:03 , aktualizováno 15:03

Přestože Rusko má nepochybně zaslouženou reputaci alkoholové velmoci, statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazuje na jednoznačně klesající trend, co se spotřeby lihovin týče. Zároveň se za posledních dvacet let zvedla délka života mužů o 11 let. Své zásluhy na tom mohou mít vládní opatření i sportovně založený prezident. Anebo také nelegální pálenka.