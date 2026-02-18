„Epibatidin je dvěstěkrát silnější než morfin. Mezi příznaky patří svalové záškuby a paralýza, křeče, pomalý srdeční rytmus, selhání dýchání a nakonec smrt,“ popisuje účinky jedu získávaného z kůže takzvaných šípových žab toxikoložka Jill Johnsonová. Právě tímto jedem ruský režim podle závěru vědců z pětice evropských zemí zabil před dvěma lety Navalného. Konkrétně uvedli žábu pralesničku strašnou.
Jed je v kolektivním povědomí a v psychologii spojován s hroznou, mučivou smrtí. Použití chemických látek nebo jedů nese výslovný záměr terorizovat cíl a varovat před zradou.