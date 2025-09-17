„V únoru 2024 se nám podařilo získat, přepravit za hranice a předat laboratoři jedné ze západních zemí Alexejovy biologické materiály,“ píše Navalná. „Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že výsledky jsou k dispozici a už dvě laboratoře ze dvou zemí nezávisle na sobě došly k závěru, že Alexej byl otráven,“ pokračuje manželka Navalného.
Konkrétní jed nebo chemickou látku nezmínila. Ve svém příspěvku vyzvala k tomu, aby byly zveřejněny výsledky vyšetřování toho, „čím přesně byl otráven“. „Občan Ruska byl zavražděn. Zavražděn na území Ruska. Veškeré důkazy se také nacházejí tam. Neexistují právní základy k zahájení a vedení trestního řízení v západních zemích,“ dodala.
Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval režim prezidenta Putina, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl. Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 Navalnyj vrátil do Ruska, kde ho zatkli a v několika procesech odsoudili k dlouholetému vězení.
Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Loni v únoru zemřel náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři ve věku sedmačtyřiceti let. Ruské úřady přičetly jeho smrt přirozeným příčinám. Navalného rodina a spojenci to však odmítají a tvrdí, že byl zabit na příkaz Kremlu.
Ruské úřady od jeho smrti zintenzivnily tažení proti jeho spojencům a členům rodiny, jako extremistku označily vdovu Juliju, Navalného právníky odsoudily na roky do vězení. Navalná žije v exilu a po smrti svého muže slíbila, že bude pokračovat v jeho práci.