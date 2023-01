Ojedinělý nátlak na Putina. Stovky ruských lékařů žádají péči pro Navalného

„Otevřený dopis prezidentovi Ruské federace Vladimiru Vladimiroviči Putinovi. Pane prezidente, jsme zástupci lékařské komunity a občané Ruské federace. Naším úkolem je léčit lidi a zmírňovat jejich utrpení. Nemůžeme a nemáme právo nečinně přihlížet úmyslnému ubližování na zdraví politika Alexeje Navalného,“ píší lékaři.

Uvádějí, že k poškozování opozičníkova zdraví dochází „v nápravné kolonii číslo šest Federální vězeňské služby ve Vladimirské oblasti“, kam byl kritik Kremlu převezen loni v létě. Trestanecká kolonie s vysokým stupněm ostrahy IK-6 se nachází u obce Melechovo více než 200 kilometrů od Moskvy.

Dopis zveřejněný na Facebooku dosud podepsalo 488 lidí. Z lékařské obce jsou tam zastoupení kardiologové, chirurgové, imunologové, anesteziologové, neurologové a psychiatři, ale třeba i dětští lékaři, gynekologové, oftalmologové či ortopedi. Připojují se navíc nejen lékaři z Moskvy, ale také z Petrohradu, Novosibirsku, Kazaně, Permu nebo Čeljabinsku.

V nezvykle otevřené kritice ruského vedení lékaři varují, že se stav Navalného neustále zhoršuje a že mu dozorci nedávají jeho léky. „Podmínky zadržování a vzhled Alexeje Navalného v nás vyvolávají velké obavy o jeho život a zdraví. Každý občan Ruské federace má v souladu s článkem 41 Ústavy Ruské federace právo na zdravotní péči a lékařskou péči,“ pokračují.

Téměř všichni jsou přitom uvedení plným jménem, profesí a místem původu. Mezi jinými tak Putina otevřeně kritizuje například „Valerija Nikolajevna Kvasovová, endokrinoložka, Novosibirsk“, „Andrej Vadimovič Ivanov, hlavní lékař, Moskva“, Timofej Nikolajevič Nikolajev, radiolog, Astrachaň“, „Andrej Nikiforčin, chirurgický onkolog, Petrohrad“ nebo „Alexandra Nikolajevna Okladnovová, psychiatrička, Nižnij Novgorod“.

Moskevský neurochirurg Alexander Polupan, který výzvu zveřejnil na svém profilu, zdůrazňuje, že se mohou přidat i další zájemci. „Lékaři, kteří si přejí připojit svůj podpis, zde mohou zanechat komentář ve tvaru celé jméno, obor, město. Vaše podpisy budou přidány, jakmile budou k dispozici a ověřené,“ vysvětluje.

Existenci uvedených jmen je možné ověřit třeba na webu Rdoctor.ru či Prodoctorov.ru. Redakcí iDNES.cz namátkou zkontrolovaní lékaři Pavel Olegovič Bogomolov, Sergej Rubenovič Avakov a Valerij Viktorovič Almajev tam mají svůj profil.

Kromě lékařů lze v seznamu najít lékárnice nebo advokáty. A mimo Rusy dosud žijící ve své vlasti se v dopise objevují i lidé, kteří dnes působí v USA, Německu, Finsku a dalších zemích. Samotnému Putinovi připomínají, že je „garantem Ústavy Ruské federace“.

„Osoby vzaté do vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody v souladu s článkem 26 federálního zákona ze dne 21. listopadu 2011 N 323-FZ (ve znění ze dne 28. prosince 2022) „O základech ochrany zdraví občanů v Ruské federaci“, mají právo na přístup k lékařské péči, v případě potřeby i ve zdravotnických organizacích státního zdravotnického systému a městského zdravotnického systému, v souladu s právními předpisy Ruské federace,“ upozorňují.

Protestují také proti tomu, že káznice Navalného často za trest posílá na samotku. Míní totiž, že mu to v jeho stavu dále ubližuje. Ruský nezávislý portál Meduza doplňuje, že za dobu svého pobytu ve vězení tam je Navalnyj už podesáté. Dostal maximálních patnáct dní izolace za to, že si „umyl obličej v nesprávnou dobu“. A to i přesto, že má „kašel a horečku“. Lékaři proto žádají, aby tato praxe skončila a aby vězně mohli prohlédnout civilní lékaři. „A pokud existují důkazy, aby byl hospitalizován v civilní nemocnici,“ dodávají.

Sám Navalnyj prostřednictvím svého týmu na podmínky ve vězení mnohokrát upozornil. V minulosti mluvil například o častých samotkách, neustálých nočních kontrolách a také o tom, že za ním lékaři nemohou. „Mám právo pozvat si lékaře a dostat léky. Ani jedno mi zde neposkytují. Bolesti zad se přesunuly do nohy. V části pravé nohy, a teď i té levé, jsem ztratil citlivost. Žerty stranou, začíná to být namáhavé,“ uvedl.

Na protest také několik týdnů držel hladovku. Loni v srpnu zase v káznici založil odbory, za což následně začal dostávat pravidelně důtku. Navalnyj si nyní kromě 2,5 roku za údajné porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru odpykává devítiletý trest za podvod a pohrdání soudem.

Opoziční politik, který mimo jiné odhalil, v jakém luxusu žije diktátor Putin, veškerá obvinění odmítá a označuje je za politicky motivovaná. Ve vězení skončil ihned po svém návratu z Německa, kde se léčil z otravy novičokem. S největší pravděpodobností se ho tehdy v roce 2020 pokusil otrávit ruský režim.

Otevřený dopis ruských lékařů: