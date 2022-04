Putin chce zlepšit velení invaze na Ukrajině. Povolal generála z bojů v Sýrii

„Koordinace mezi různými velitelstvími byla opravdu špatná,“ sdělil zdroj uvedené informace. Podle něj tomu tak bylo proto, že ruské síly nebyly k takové práci vycvičeny. Rozhodnuto tak bylo, že operace bude řídit s cílem zajistit lepší koordinaci velitel Jižního vojenského okruhu Dvornikov.

„Tento konkrétní velitel má mnoho zkušeností s ruskými operacemi v Sýrii. Očekáváme proto, že se celkové velení a řízení zlepší,“ řekl citovaný činitel k osobě nově jmenovaného velitele ruských invazních sil generála Dvornikova.

Činitel poukázal na to, že Moskva se bude snažit dosáhnout nějakých úspěchů do 9. května, tedy do každoročních oslav porážky nacistického Německa ve druhé světové válce. Tím politické priority dostávají přednost před prioritami vojenskými.

Ruské jednotky se stahují ze severu Ukrajiny a přeskupují se. Podle přesvědčení ukrajinských představitelů, podpořeného informacemi západních zpravodajských služeb, se agresor chystá na mocný úder na východě a jihu Ukrajiny.

List Ukrajinska pravda napsal, že generál Dvornikov, vyznamenaný v roce 2016 titulem Hrdina Ruské federace, sloužil v letech 2000 až 2003 v Severokavkazském vojenském okruhu jako náčelník štábu a účastnil se války v Čečensku. Velitelem skupiny ruských ozbrojených sil v Sýrii byl jmenován v září 2015.