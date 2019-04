Rusko ozbrojuje africké diktátory výměnou za suroviny. Jeho vliv se šíří

Tři ruští investigativní novináři se v červenci 2018 vydali do Středoafrické republiky, země bohaté na suroviny a zmítané občanskými nepokoji. Orchan Džemal, Alexandr Rastorgujev a Kirill Radčenko z nezávislého ruského média byli odhodláni odhalit, co v srdci Afriky dělají žoldáci z Varner Group, ruské soukromé vojenské firmy napojené na Vladimira Putina.

Jejich reportáž o tom, k čemu přesně využívá tamní režim 175 "vojenských instruktorů“, však nikdy nespatří světlo světa. Jen několik dní po příjezdu všichni tři zemřeli, když se za zástupci Varner Group vydali do vzdáleného města uprostřed nalezišť diamantů, zlata a uranu. Údajně je zastřelili místní lupiči.

„Rusko má v Africe z mého pohledu tři hlavní cíle. Posílit vliv uvnitř mezinárodních organizací, zajistit odbytiště vojenského materiálu a zajistit přístup k surovinám,“ říká expert na geopolitiku a region Rovníkové Afriky Josef Kučera, spolupracovník výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Všechny tyto cíle jsou podle něj úzce provázané.

Ve Středoafrické republice si Rusko v roce 2017 vyžádalo výjimku ze zbrojního embarga, které na ni před šesti lety po násilném převratu uvalila OSN. Zbraně tam Rusové prodávají režimu prezidenta Faustina-Archange Touadery, který zemi oficiálně řídí od roku 2016, ačkoliv většinu jeho území stále kontrolují různé ozbrojené skupiny.



Záruka bezpečnosti pro krvavé režimy

„Moskva a její nájemní vojáci vyzbrojují jedny z nejslabších režimů Afriky a podporují autokratické vládce. To může zhoršit situaci v zónách konfliktu,“ varoval v březnovém rozhovoru s The New York Times Judd Devermont z Centra pro strategická a mezinárodní studia.



Na jeho slova došlo takřka ihned. Podle zdrojů Wall Street Journal jsou to právě ruské zbraně, kterými v současnosti útočí libyjský generál Chalífa Haftar na Tripolis, kde chce svrhnout koaliční vládu podporovanou OSN a dosadit sám sebe do čela vojenské diktatury (psali jsme zde).

Pro vládce, jako je Haftar, jsou ruské zbraně výhodné. Kreml za jejich nákup nepožaduje záruky dodržování lidských práv, ani nezakazuje jejich přeprodej. Zbraně jsou to zároveň levné, mají dostatečnou kvalitu a někteří afričtí vojáci s nimi nezřídka již mají zkušenost od konce studené války, kdy kontinent zaplavila levná sovětská vojenská technika.



Dalším velkým odběratelem ruských zbraní je Súdánský prezident Umar Bašír, který mezi lety 2015 a 2017 podle dat SIPRI odkoupil od Rusů zbraně v hodnotě 125 milionů. Letos v lednu mu přispěchala na pomoc ruská soukromá vojenská firma, když střelbou potlačoval celostátní protesty proti jeho predátorskému režimu.

Kromě bezprostředního zajištění vlastní bezpečnosti však mají ruské zbraně pro africké režimy také strategický význam. „Státy se snaží se rozčlenit své ekonomické a bezpečnostních záruky,“ říká Kučera. „Po smrti Kaddáfího se lídři frankofonních států začali obávat, že budou stejně jednoduše sesazení. Už se nechtějí spoléhat pouze na Francii, potřebují dalšího ochránce,“ uvádí.

Ruské zbraně za africký koltan

Z podobných důvodů africké státy vítají také spojenectví s Čínou, byť je její strategie od té ruské výrazně odlišná. „Čína cílí na řadového obyvatele tím, že dodává levné spotřebitelské zboží. Rusko cílí na státní aparát,“ říká Kučera. Zatímco Čína investuje do infrastruktury zemí, aby si je přetvořila v nová odbytiště, Rusko se omezuje na prodej zbraní a těžbu surovin.



Podle The New York Times Středoafrická republika výměnou za prodej zbraní a využití žoldáků prodává Kremlu těžební práva na zlato a diamanty, a to za zlomek jejich nákupní ceny. Rwanda zase do Ruska exportuje koltan, ačkoliv země nemá jeho naleziště - na rozdíl od sousední, embargy obtěžkané Demokratické republiky Kongo.

Podle Kučery má Rusko v Africe zájem o tyto suroviny, protože představují rychlý zisk bez potřeby větších investic. Jsou hodnotné i v malém množství a nevyžadují k převozu nákladnou infrastrukturu, jako například ropa, kterou si z Afriky dováží Čína. Nezřídka se však doly nachází v nebezpečných oblastech, o které bojují ozbrojené skupiny. Právě zde nacházejí další využití ruští žoldáci.

„Soukromé vojenské firmy pro Kreml dohlížejí na těžbu surovin. Výměnou zajišťují bezpečnost lokálním režimům a pokračování státu,“ shrnuje Kučera a zdůrazňuje vzájemnou prospěšnost tohoto obchodu. Užitek z něj však plyne pouze lídrům afrických států, nikoliv jejich obyvatelům. „Jde o podobný model, jako v koloniálním období,“ dodává expert.

Rusko si vede dobře, ale Čína lépe

Díky sílícímu vlivu v Africe sbírá Rusko také politické body na mezinárodním poli. OSN má 193 členů, z toho 54 tvoří státy Afriky, jejichž pomoc může být rozhodující v hlasování o rezolucích. A nejen o nich. „Rusko pořádalo fotbalové mistrovství a olympijské hry v Soči. Obě události jsou projevem ruského geopolitického vlivu,“ říká Kučera, byť upozorňuje, že africké státy nelze vnímat jako jednolitou masu.

Moskvě se navíc neobyčejně daří v částečně i většinově muslimských zemích. Největším odběratelem ruské vojenské techniky na kontinentu je Alžírsko, Eritrea Rusům schválila vybudovat na jejím území námořní základnu a pomoc v boji s Islámskými radikály si od Ruska vyžádaly například Mali, Niger, Čad či Burkina Faso.

„Rusku pomáhá, že na jeho území žije muslimská minorita. Vliv v převážně muslimských afrických státech neuplatňuje skrze Vladimira Putina, nýbrž přes čečenského lídra Ramzana Kadyrova,“ říká Kučera. Roli podle něj sehrávají také historicky dobré vztahy některých států se Sovětským svazem.

Dnes však Rusko nemůže Africe nabídnout tolik, co v minulosti Sovětský svaz, upozorňuje Alex Vines z britského výzkumného centra Chatham House. „Rusko nemá zdroje na to, aby se v Africe mohla rozpínat,“ uvedl pro BBC. Přestože Kreml letos bude pořádat ambiciózní rusko-africký summit, podle Vinese vliv Moskvy nepřekročí rozměr prodeje zbraní a těžby surovin.

Srovnávat se tak Kreml nemůže především s Pekingem, který na kontinentu buduje železnice, ropovody, přístavy či přehrady. Loni Čína přislíbila investovat do rozvoje afrických zemí dalších 60 miliard (1,3 bilionu korun), stejně jako v roce 2015 (psali jsme zde). Čím dál populárnější jsou mezi africkými diktátory také levné čínské zbraně.