Moskva vštěpuje Africe svou mentalitu. Staví Ruské domy, láká na šachy i školy

Ruské domy dnes působí – nebo se v nadcházejících měsících připravují k otevření – v nejméně 22 afrických zemích, uvedl portál The Moscow Times, podle kterého jde o největší takovou expanzi od dob SSSR.
Centra se nacházejí v Egyptě, Tanzanii, Mali, Burkině Faso, Čadu, Rovníkové Guineji, Středoafrické republice a dalších státech.
Řada budov, v nichž operují, dříve sloužila jako sovětská kulturní střediska a Moskva je nyní znovu zprovoznila ve chvíli, kdy kvůli své mezinárodní izolaci související s válkou na Ukrajině hledá nové politické partnery.
Návštěvníci se uvnitř setkávají s pečlivě sestaveným programem, včetně projekcí a prezentací, jež šíří kremelskou interpretaci událostí, jako je anexe Krymu či právě invaze do sousední země.
„Nárůst počtu Ruských domů, který v posledních letech vidíme, je nutné chápat v rámci širší strategické snahy, v níž je Rusko zapojeno,“ řekl bezpečnostní expert Joseph Siegle z Marylandské univerzity.
Rozšiřování sítě ruských center probíhá souběžně s přeskupením geopolitických vazeb v Sahelu. V Burkině Faso i Mali se po sérii převratů dostaly k moci režimy kritické k Francii, kterou viní z neúcty ke své suverenitě. Francouzští vojáci se museli stáhnout, načež vzniklé vakuum rychle zaplnilo Rusko, jež tu navázalo nové bezpečnostní dohody.
V Rovníkové Guineji před rokem otevřel Ruský dům krátce poté, co média informovala o tom, že Moskva vyslala do země 200 vojenských poradců, aby vycvičili formace prezidenta Teodora Obianga Nguemy Mbasoga.
Podle expertů centra pomáhají Rusku uplatňovat vliv při relativně nízkých nákladech. „Rusko se nesnaží získat vliv tradiční státní diplomacií. Využívá asymetrické prostředky, aby působilo silnější, než skutečně je,“ popsal Siegle, podle něhož tato strategie přinesla měřitelné výsledky.
Studium v Rusku je velkým lákadlem
Navenek Moskva prezentuje tato střediska jako kulturní a vzdělávací instituce. Nabízejí kurzy ruštiny, pořádají výstavy a organizují komunitní akce, například hudební představení či šachové turnaje.
Nejsilnějším lákadlem je možnost vzdělávání v Rusku. Ruské domy poskytují poradenství ohledně studia a stipendií. Agentura Rossotrudničestvo, která má instituce na povel, nedávno oznámila pět tisíc státem financovaných míst pro africké studenty. V regionech, kde je vyšší vzdělání omezené nebo drahé, to je velmi silnou motivací, jež místní obyvatele vede k tomu, aby se o tuto organizaci zajímali.
Bývalí studenti, kteří studovali v SSSR či Rusku, dnes hrají v ruské strategii v Africe klíčovou roli. Mnozí z nich se po návratu stali lékaři, inženýry nebo podnikateli a působí jako most mezi Moskvou a africkými zeměmi.
„Studovali jsme tam a známe jeho potenciál. Chceme, aby partnerství bylo výhodné pro obě strany,“ řekl deníku The Washington Post Christian Ouédraogo, vedoucí burkinsko-ruského obchodního klubu.
Někdejší studenti podporují také šíření ruského jazyka a kultury. „Známe Rusko a jeho mentalitu. Pomáháme obyvatelům Burkiny pochopit tuto zemi,“ uvedl Daouda Diané, který vede klub bývalých studentů z Ruska.
Vzdělanci přispívají také k ekonomickým vazbám. Boureima Sangaré, jenž v Rusku strávil devět let, pomáhá burkinským farmářům vyvážet sezam a podporuje využívání ruských hnojiv. Podle něj Moskva na rozdíl od Francie místní obyvatele vnímá jako rovnocenné partnery.