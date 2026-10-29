Dvoudenní akce se účastní vládní delegace ze 48 zemí. Ruský prezident má v plánu bilaterální jednání s řadou z přítomných 22 afrických lídrů, přičemž témata rozhovorů zahrnují obchod, bezpečnost, dodávky zbraní či obilí.
Tato akce, která se poprvé konala v roce 2019, je součástí cíleného úsilí Moskvy o posílení politického, ekonomického a vojenského vlivu na kontinentu, kde nadále působí polovojenské jednotky ruského Afrického sboru. Ruská státní média a kulturní instituce se rovněž snaží rozšířit svou přítomnost v Africe a ruské státní podniky se zase snaží rozvíjet své zájmy od těžby surovin až po energetiku.
Snaha získat si přízeň afrických lídrů a dalších představitelů takzvaného globálního Jihu je součástí moskevské strategie, jejímž cílem je čelit tlaku Západu na mezinárodní scéně, který souvisí s ruskou válkou proti Ukrajině, poznamenal Reuters.
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„Afrika se stále výrazněji prosazuje jako jeden z klíčových hráčů v globální ekonomice i politice,“ prohlásil Putin. „Vznik multipolárního světa však samozřejmě není snadný úkol; naráží na odpor zemí, které nejsou připraveny tuto realitu přijmout a které jsou zvyklé uvažovat v intencích své koloniální minulosti a pohádkově na ní bohatnout,“ dodal.
Putin, jehož západní kritici obviňují ze snahy zneužít africkou koloniální minulost ve prospěch Moskvy, nejmenoval konkrétní země, které má na mysli. Hovořil však o tom, co nazval „aktivními pokusy západních zemí“ uvrhnout Afričany do dluhového otroctví a donutit je přijmout tolik potřebné finanční prostředky za podmínek, jež podle Putina zpomalují dlouhodobý rozvoj.
Naproti tomu je Rusko připraveno sdílet své know-how a přenést do afrických zemí výrobu, namísto pouhého nákupu surovin. Tím by vznikla pracovní místa a daňové příjmy, sliboval ruský prezident.
Západní vlády obviňují ruské polovojenské jednotky z podpory vojenských junt v zemích na západě Afriky, jako je ta v Mali. Cílem má být posílení geopolitického vlivu Moskvy a vytlačení bývalých koloniálních mocností, například Francie. Moskva tato tvrzení odmítá.
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Premiér Burkiny Faso Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo prohlásil, že spolupráce s Ruskem je transparentní a bere ohled na zájmy obou stran, přičemž Moskva se nesnaží vymazat africké jazyky a kultury. „Je to něco zcela odlišného od toho, co jsme zažívali s imperialistickou Francií,“ řekl ruské státní televizní stanici RT.
Putin na summitu uvedl, že Rusko podporuje posílení vlivu afrických zemí v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance. Dodal, že Moskva je připravena realizovat společné projekty v oblasti dopravní a zemědělské infrastruktury a že je rovněž připravena dodávat obilí a hnojiva dalším africkým státům.
Rusko za prvních devět měsíců letošního roku dodalo do Afriky na 13 milionů tun zemědělských produktů a na ruských univerzitách studuje přibližně 40 tisíc Afričanů, řekl Putin.