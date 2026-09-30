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Vojenské junty v Sahelu spustily vlastní televizi, spolupracují s Ruskem

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  7:16
Jednání ministrů zahraničí Konfederace sahelských států v Moskvě (3. dubna...

Jednání ministrů zahraničí Konfederace sahelských států v Moskvě (3. dubna 2025) | foto: Pavel BednyakovReuters

Představitelé Mali, Nigeru a Burkiny Faso na setkání v Moskvě. (14. srpna 2025)
Představitelé Mali, Nigeru a Burkiny Faso na setkání v Moskvě. (14. srpna 2025)
Představitelé Mali, Nigeru a Burkiny Faso na setkání v Moskvě. (14. srpna 2025)
Představitelé Mali, Nigeru a Burkiny Faso na setkání v Moskvě. (14. srpna 2025)
18 fotografií
Tři africké sahelské státy Mali, Niger a Burkina Faso, kde se od roku 2020 postupně chopily moci vojenské junty, spustily v polovině září společnou televizní stanici Tafouk TV, aby prosadily svůj vlastní pohled tváří v tvář tomu, co označují za „spiknutí“ ze strany „imperialistických“ západních médií. Vlády těchto zemí navázaly úzké vztahy s Ruskem v oblasti obrany, diplomacie i médií a naopak přerušily vztahy s bývalou koloniální mocností Francií.

Již úvodní znělka televize udává tón: za doprovodu hudby inspirované tradičními lovci dozo se rozvíjí logo pořadu „Intervenční komunikační brigáda“, znázorněné jako okřídlený štít zdobený kamerou, mikrofonem a perem.

První díl byl odvysílán v polovině září u příležitosti zahájení vysílání stanice Tafouk TV, jejíž název znamená „slunce“ v jazyce tamašek, kterým hovoří etnická skupina Tuaregů. Tato společná televizní stanice Mali, Nigeru a Burkiny Faso - zemí, které jsou všechny řízeny vojenskými juntami, které se dostaly k moci po státních převratech v letech 2020 - 2023 a sdružují se v konfederaci Sdružení států Sahelu (AES) - vysílá z Bamaka.

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Je dostupná prostřednictvím balíčku Canal+, který je v západní Africe velmi rozšířený, a také on-line.

„Když se proti státu chystá destabilizační spiknutí, bitva se neodehrává jen v kasárnách, ale také na obrazovkách, v novinových sloupcích a na sociálních sítích,“ řekl AFP moderátor Abdoul Niang, šéf zpravodajství Tafouk TV a kyberaktivista velmi blízký režimu v Bamaku.

Do studia si pozval panafrikanistického influencera Franklina Nyamsiho, který je blízký sahelským juntám, aby „rozluštili“ zejména to, jak francouzská média informovala o vzpouře, která byla v Niamey zmařena koncem srpna.

Mali, Niger a Burkina Faso se odvrátily od některých svých sousedů a několika západních partnerů, včetně Francie, bývalé koloniální mocnosti, aby se ekonomicky a vojensky sblížily zejména s Ruskem.

Tyto země, které již více než deset let čelí násilí ze strany džihádistických skupin, jsou pravidelně obviňovány z potlačování kritických hlasů. Pozastavily rovněž vysílání několika francouzských médií, která šíří informace o ztrátách jejich armád, což je v rozporu s oficiálním diskursem zdůrazňujícím vojenské úspěchy.

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„V boji o narativ již obyvatelé Sahelu nejsou pasivními příjemci tendenčních a zmanipulovaných informací pocházejících z továren na falešné zprávy,“ uvedla nigerská státní televize u příležitosti spuštění stanice Tafouk TV.

Kanál vysílá tři zpravodajské relace denně, věnované aktuálnímu dění v zemích s vojenskými režimy. Vysílá také několik pořadů, zejména zaměřených na „ověřování faktů“, geopolitiku a „zprávy“ z fronty, a to ve francouzštině a angličtině, ale i v místních jazycích jako je bambarština, fulbština nebo hauština.

„Bylo třeba reagovat. Zajistit, aby tyto prostředky mohly šířit náš vlastní příběh,“ prohlásil malijský ministr zahraničních věcí Abdoulaye Diop při spuštění stanice. V čele Tafouk TV stojí Salif Sanogo, renomovaný malijský novinář a absolvent jedné z nejstarších a nejprestižnějších škol žurnalistiky ve Francii, ESJ v Lille.

Stanice má úzké vazby na Rusko

Stanice je otevřeně podporována Ruskem. Velvyslanec v Mali Igor Gromyko v červnu ocenil její existenci a „roli v boji proti dezinformacím a kognitivní válce“. O měsíc později podepsala Tafouk TV v nigerském Niamey za přítomnosti ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova „memorandum o porozumění“ s TV-Novosti, mateřskou společností mediální sítě Russia Today (RT) financované Moskvou.

Dohoda počítá s „výměnou obsahu, sdílením odborných znalostí a společným zpravodajstvím o významných událostech v Rusku a v zemích Sahelu“, uvádí RT, kterou západní vlády považují za propagandistický nástroj ve službách Kremlu.

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„Tafouk TV je mnohem víc než jen televizní stanice. Je to komunikační zbraň Sdružení států Sahelu,“ shrnul pro AFP analytik z Burkina Faso. „Tato televize by se neměla stát nástrojem propagandy. Je také třeba, aby se zde vedly skutečné kontroverzní debaty, v nichž by se mohly vyjádřit všechny názory,“ přeje si na druhou stranu bývalý nigerský poslanec.

Tafouk TV, která je mimo území AES dostupná přes satelit, však není přístupná v Pobřeží slonoviny. Místo programů stanice se zobrazuje černá obrazovka s hlášením, že stanice v této zemi nemá „vysílací práva“. Pobřeží slonoviny má s AES napjaté vztahy kvůli svým blízkým vazbám na Francii a neústupnosti prezidenta Alassaneho Ouattary v době převratů, které v trojici zemí přivedly k moci vojáky.

Ještě před Tafouk TV spustila AES loni v prosinci konfederální rozhlasovou stanici s názvem „Daandé Liptako“ (Hlas Liptaka, ve fulbštině), která vysílá z metropole Burkiny Faso Ouagadougou na bývalé frekvenci RFI, jejíž vysílání bylo v rámci AES pozastaveno. A v blízké budoucnosti by měla rovněž vzniknout společná tisková agentura se sídlem v Niamey.

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