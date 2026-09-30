Již úvodní znělka televize udává tón: za doprovodu hudby inspirované tradičními lovci dozo se rozvíjí logo pořadu „Intervenční komunikační brigáda“, znázorněné jako okřídlený štít zdobený kamerou, mikrofonem a perem.
První díl byl odvysílán v polovině září u příležitosti zahájení vysílání stanice Tafouk TV, jejíž název znamená „slunce“ v jazyce tamašek, kterým hovoří etnická skupina Tuaregů. Tato společná televizní stanice Mali, Nigeru a Burkiny Faso - zemí, které jsou všechny řízeny vojenskými juntami, které se dostaly k moci po státních převratech v letech 2020 - 2023 a sdružují se v konfederaci Sdružení států Sahelu (AES) - vysílá z Bamaka.
|
Důkaz nespokojenosti se Západem. Mezi mladými Afričany je hvězdou proruský lídr
Je dostupná prostřednictvím balíčku Canal+, který je v západní Africe velmi rozšířený, a také on-line.
„Když se proti státu chystá destabilizační spiknutí, bitva se neodehrává jen v kasárnách, ale také na obrazovkách, v novinových sloupcích a na sociálních sítích,“ řekl AFP moderátor Abdoul Niang, šéf zpravodajství Tafouk TV a kyberaktivista velmi blízký režimu v Bamaku.
Do studia si pozval panafrikanistického influencera Franklina Nyamsiho, který je blízký sahelským juntám, aby „rozluštili“ zejména to, jak francouzská média informovala o vzpouře, která byla v Niamey zmařena koncem srpna.
Mali, Niger a Burkina Faso se odvrátily od některých svých sousedů a několika západních partnerů, včetně Francie, bývalé koloniální mocnosti, aby se ekonomicky a vojensky sblížily zejména s Ruskem.
Tyto země, které již více než deset let čelí násilí ze strany džihádistických skupin, jsou pravidelně obviňovány z potlačování kritických hlasů. Pozastavily rovněž vysílání několika francouzských médií, která šíří informace o ztrátách jejich armád, což je v rozporu s oficiálním diskursem zdůrazňujícím vojenské úspěchy.
|
Sám si ho podepsal. Šéf junty v Mali nyní má nekonečný prezidentský mandát
„V boji o narativ již obyvatelé Sahelu nejsou pasivními příjemci tendenčních a zmanipulovaných informací pocházejících z továren na falešné zprávy,“ uvedla nigerská státní televize u příležitosti spuštění stanice Tafouk TV.
Kanál vysílá tři zpravodajské relace denně, věnované aktuálnímu dění v zemích s vojenskými režimy. Vysílá také několik pořadů, zejména zaměřených na „ověřování faktů“, geopolitiku a „zprávy“ z fronty, a to ve francouzštině a angličtině, ale i v místních jazycích jako je bambarština, fulbština nebo hauština.
„Bylo třeba reagovat. Zajistit, aby tyto prostředky mohly šířit náš vlastní příběh,“ prohlásil malijský ministr zahraničních věcí Abdoulaye Diop při spuštění stanice. V čele Tafouk TV stojí Salif Sanogo, renomovaný malijský novinář a absolvent jedné z nejstarších a nejprestižnějších škol žurnalistiky ve Francii, ESJ v Lille.
Stanice má úzké vazby na Rusko
Stanice je otevřeně podporována Ruskem. Velvyslanec v Mali Igor Gromyko v červnu ocenil její existenci a „roli v boji proti dezinformacím a kognitivní válce“. O měsíc později podepsala Tafouk TV v nigerském Niamey za přítomnosti ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova „memorandum o porozumění“ s TV-Novosti, mateřskou společností mediální sítě Russia Today (RT) financované Moskvou.
Dohoda počítá s „výměnou obsahu, sdílením odborných znalostí a společným zpravodajstvím o významných událostech v Rusku a v zemích Sahelu“, uvádí RT, kterou západní vlády považují za propagandistický nástroj ve službách Kremlu.
|
Moskva vštěpuje Africe svou mentalitu. Staví Ruské domy, láká na šachy i školy
„Tafouk TV je mnohem víc než jen televizní stanice. Je to komunikační zbraň Sdružení států Sahelu,“ shrnul pro AFP analytik z Burkina Faso. „Tato televize by se neměla stát nástrojem propagandy. Je také třeba, aby se zde vedly skutečné kontroverzní debaty, v nichž by se mohly vyjádřit všechny názory,“ přeje si na druhou stranu bývalý nigerský poslanec.
Tafouk TV, která je mimo území AES dostupná přes satelit, však není přístupná v Pobřeží slonoviny. Místo programů stanice se zobrazuje černá obrazovka s hlášením, že stanice v této zemi nemá „vysílací práva“. Pobřeží slonoviny má s AES napjaté vztahy kvůli svým blízkým vazbám na Francii a neústupnosti prezidenta Alassaneho Ouattary v době převratů, které v trojici zemí přivedly k moci vojáky.
Ještě před Tafouk TV spustila AES loni v prosinci konfederální rozhlasovou stanici s názvem „Daandé Liptako“ (Hlas Liptaka, ve fulbštině), která vysílá z metropole Burkiny Faso Ouagadougou na bývalé frekvenci RFI, jejíž vysílání bylo v rámci AES pozastaveno. A v blízké budoucnosti by měla rovněž vzniknout společná tisková agentura se sídlem v Niamey.