Hrdina Orwellova 1984 byl destruktivní radikál, učila ruská škola žáky

Autor:
  13:49
Na základní škole v ruském Tomsku se školáci dozvěděli, že hrdina dystopického románu 1984 byl „radikál“, který se vyznačoval destruktivním chováním a podkopával vládnoucí stranu. Škola žákům prezentovala další západní filmy s cílem je varovat o nesprávném a potenciálně teroristickém jednání.
Román 1984 od George Orwella

Román 1984 od George Orwella | foto: Profimedia.cz

Slavnou knihu George Orwella 1984 zfilmoval symbolicky v roce 1984 režisér...
„Z místa, kde stál Winston, se dala na bílém průčelí ministerstva pravdy...
Winston Smith (ve filmu v podání Johna Hurta) se dopustí zločinu tím, že se...
Obálka knihy 1984 od George Orwella s ilustracemi od Xaviera Coste (2021)
10 fotografií

Škola č. 4 pojmenovaná po sovětském letci oceněném jako hrdina SSSR Ivanu Černychovi uspořádala sérii filmových projekcí v rámci „opatření ke zvýšení úrovně protiteroristické bezpečnosti“. Žáci diskutovali o tom, proč se „hrdinové stávají zločinci“, „jak rozpoznat známky destruktivního chování“ a „jaké nebezpečí představují stereotypy a nesprávné představy o terorismu“, a snažili se „porozumět psychologii zločinců“, uvádí se na stránkách školy.

Žáci sledovali Harryho Pottera, superhrdinský film Batman začíná, filmovou adaptaci románu George Orwella 1984, ruský film Major Grom: Morový doktor a sovětský film Dvanáct křesel. Posléze analyzovali záporné postavy, jako jsou Draco Malfoy z Harryho Pottera či Ra’s al Ghul z Batmana.

Rusové v knihkupectvích nejvíce kradli Orwellovo 1984, podobá se současnosti

Mezi diskutovanými postavami byl i hrdina románu 1984, úředník Winston Smith pracující na Ministerstvu pravdy v totalitní Oceánii připomínající Sovětský svaz za éry Josifa Stalina a jeho všeprostupujícího kultu osobnosti. Podle školy se jeho „destruktivní chování“ projevuje tím, že „se sám snaží postavit totalitnímu režimu a mění informace, které jsou v rozporu s hlavní ideou strany“.

Jako další známky Smithova špatného jednání škola zmiňuje jeho nenávist ke straně a „podkopávání důvěry v ni“, což může vést k revoluci.

Telegramový účet TV2, zaměřující se na Tomskou oblast, poznamenává, že ředitelkou školy je Irina Grabcevičová, která zasedá v městské radě za stranu Jednotné Rusko ruského prezidenta Vladimira Putina.

Je to existenční boj jako s nacistickým Německem, uvádí nová ruská učebnice

Orwellova kniha byla v SSSR až do roku 1988 zakázána. Po vypuknutí války na Ukrajině se v Rusku stala bestsellerem. Někteří Rusové ji z knihkupectví i kradli. Popularita podle pozorovatelů odrážela pocity části společnosti, zda se země neocitá v totalitním státě podobném Oceánii, kde dochází k pronásledování disidentů a některá slova se nesmějí vyslovit, například kritika války. Úřady například zadržely dva lidi, kteří knihu rozdávali, s tím, že se dopouštějí trestného činu diskreditace armády.

Ruští představitelé se snaží protirežimní náboj knihy využívat k vlastním účelům. Ruská překladatelka románu Darja Celovalnikovová prohlásila, že 1984 pojednává o „totalitním liberalismu“ vládnoucím na Západě. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová označila za „globální lež“ obecně přijímaný výklad, že Orwell psal o totalitarismu; podle ní naopak popisoval, jak liberalismus zavádí lidstvo do slepé uličky.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Drobní podnikatelé si budou moct vybrat mezi paušální daní a EET

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Drobní podnikatelé si budou moct vybrat, zda budou platit paušální daň, nebo budou podléhat elektronické evidenci tržeb. Podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury se na tom dohodla koaliční rada....

9. února 2026  9:55,  aktualizováno  13:53

Vláda kývla na cestu Pavla i Macinky do Mnichova. Spolu nepojedeme, řekl ministr

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Vláda schválila cestu prezidenta Petra Pavla i ministra zahraničí Petra Macinky na Bezpečnostní konferenci koncem týdne do Mnichova. „Spolu nepojedeme, já pojedu autem se spalovacím motorem,“ řekl po...

9. února 2026,  aktualizováno  13:49

Hrdina Orwellova 1984 byl destruktivní radikál, učila ruská škola žáky

Román 1984 od George Orwella

Na základní škole v ruském Tomsku se školáci dozvěděli, že hrdina dystopického románu 1984 byl „radikál“, který se vyznačoval destruktivním chováním a podkopával vládnoucí stranu. Škola žákům...

9. února 2026  13:49

Ministryně Schillerová oznámila zrušení Národní ekonomické rady vlády

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády, uvedla po jednání kabinetu ministryně financí Alena Schillerová. Radu tvořili nezávislí ekonomové, kteří vládě radili s hospodářskými...

9. února 2026  12:17,  aktualizováno  13:43

Pro Kreml plánoval žhářské útoky v Evropě. Němci obžalovali dalšího Ukrajince

Ruská ambasáda ve Varšavě (9. dubna 2017)

Německé generální státní zastupitelství obžalovalo Ukrajince Jevhena B. ze špionáže a přípravy sabotáží ve prospěch Ruska. Policie zadržela podezřelého muže loni ve Švýcarsku. Podle obžaloby plánoval...

9. února 2026  13:39

Konec nepřekvapil, už jsme se nescházeli, říkají bývalí členové k rozpuštění NERV

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček s premiérem Andrejem Babišem...

Národní ekonomická rada vlády NERV končí, oznámila v pondělí ministryně financí Alena Schillerová. Její bývalí členové nejsou krokem nijak překvapeni. Delší dobu už neměli žádné schůze.

9. února 2026  13:22

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo

Vizualizace jednoho konce Dvoreckého mostu

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

9. února 2026  13:10

Žádná ideologie, ale řešení věcných témat. Netolický chystá spolupráci s Kubou

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2020)

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK) oznámil, že je připraven spolupracovat s nově vznikajícím hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. „Náš koncept není postavený na žádné...

9. února 2026  12:34

Muž je po napadení před hernou v umělém spánku, policie vyšetřuje pokus o vraždu

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

Potyčku dvou mužů v noci na sobotu před hernou v Chebu prověřují kriminalisté jako pokus o vraždu. Starší muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

7. února 2026  16:10,  aktualizováno  9. 2. 12:28

William a Kate se vyjádřili ke kauze Epstein. Nová odhalení je znepokojují

Princ William a princezna Kate na návštěvě Skotska v Tobermory (29. dubna 2025)

Princ William a princezna Catherine jsou hluboce znepokojeni kvůli nejnovějším informacím v případu odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Prohlášení zveřejněné před...

9. února 2026  12:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Závažnost nehod roste. Na vině bývá i špatný stav pneumatik, varují odborníci

Vzorek pneumatiky s indikátorem ojetí

Přestože počet nehod během zimní sezóny na konci loňského roku mírně klesl, jejich závažnost naopak výrazně vzrostla. Během pouhých dvou měsíců na českých silnicích zemřelo 65 lidí. Narostla i výše...

9. února 2026  12:12

Na sítích se šíří nová nebezpečná hra. Červený delfín cílí hlavně na děti

ilustrační snímek

Na internetu se v posledních dnech objevuje nová nebezpečná výzva. Důsledky hry nesoucí název Červený delfín mohou být katastrofální. Výzva se šíří na sociálních sítích TikTok a Instagram a cílí...

9. února 2026  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.