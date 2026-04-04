„Nevidím se jako matka a nevidím ani žádný důvod, proč by mě dítě učinilo šťastnější,“ řekla Maria. „Možná svůj názor změním, ale stát dělá vše pro to, aby se tak nestalo,“ okomentovala 25letá IT specialistka novou ruskou směrnici, která doporučuje posílat ženy, jež nechtějí děti, k psychoterapeutům s cílem „vytvořit pozitivní přístup k mateřství.“
Podle Marii jsou současné snahy vlády vyvést zemi z demografické krize směšné. „Zpřísňování opatření, omezení přístupu k bezpečným potratům, vymývání mozků, chlubení se údajně vysokými sociálními dávkami, posílání lidí k psychologovi. Je to kruté a naprosto neúčinné,“ dodala.
Stejný názor sdílí i další ženy, které hovořily s agenturou AFP. Ruský prezident Vladimir Putin však opakovaně varuje, že země by mohla čelit „úplnému vymření“, pokud se nízká porodnost nezmění.
Mezi další opatření, která mají zamezit nízké porodnosti, patří zákaz tzv. „propagandy bezdětnosti“, za jehož porušení hrozí pokuta až 400 tisíc rublů (104 tisíc Kč). Úřady také zpřísnily zákony o potratech, což donutilo většinu soukromých klinik tento zákrok zakázat.
Podle Anastasie, 29leté specialistky na rehabilitaci dětí, je však nejprve třeba vytvořit podmínky, které ženám skutečně dodají chuť mít dítě, a ne na ně tlačit. Její osobní důvody, proč nechce mít děti, jsou finanční: „Můj plat je asi 100 tisíc rublů měsíčně (26 tisíc Kč). Nevidím, jak je dnes možné našetřit na byt.“ Současná válka proti Ukrajině zvýšila inflaci a úrokové sazby hypoték vystřelily až na 20 procent.
Anastasia upozorňuje i na „nedostatek kultury otcovství“. „V Rusku se jen málo mužů podílí na výchově dětí,“ uvedla. Podle průzkumů, na které se AFP odkazuje, má Rusko jednu z nejvyšších rozvodovostí na světě a ženy často zůstávají samy s dětmi.
Neplánujete děti? Šup k psychologovi, radí Ruskám lékaři uprostřed krize porodnosti
„Obávám se, že bude ještě více poškozeno psychické zdraví žen, protože je v podstatě hází do jednoho pytle s vyvrženci,“ míní Margarita, učitelka angličtiny. Ta nemůže mít vlastní děti ze zdravotních důvodů.
Matky vnímají iniciativu ruské vlády podobně: „Věřím, že žena má právo nechtít mít děti. Proč rodit, když nechcete? Proč nutit ženy, aby rodily nechtěné děti?“ řekla Irina, 45letá lékařka a matka dvou dětí.
AFP hovořila i s ruskými muži, kteří jsou direktivou méně znepokojení. Podle Maxima se jedná o pouhé doporučení a rozhodnutí nemít děti vnímá jako nezdravé.