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Ruské údery na Dněpropetrovskou oblast mají tři oběti. Ukrajina cílila na rafinérii

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  8:36
Hasič bojuje s požárem v obchodním centru po ruském útoku dronem na Záporoží na...

Hasič bojuje s požárem v obchodním centru po ruském útoku dronem na Záporoží na Ukrajině (21. září 2026) | foto: AP

Bytový dům v Kyjevě byl zasažen ruským dronovým útokem. (22. září 2026)
Bytový dům v Kyjevě byl zasažen ruským dronovým útokem. (22. září 2026)
Bytový dům v Kyjevě byl zasažen ruským dronovým útokem. (22. září 2026)
Bytový dům v Kyjevě byl zasažen ruským dronovým útokem. (22. září 2026)
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Rusko v noci na úterý zaútočilo na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti. Zasáhlo Kryvyj Rih, Pavlohrad a Dnipro, ohlásil na telegramu šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Zahynuli tři lidé, šest utrpělo zranění.

Hanža o ruských útocích informoval po celou noc. „Rusové zaútočili na průmyslové podniky ve třech městech v oblasti zároveň,“ oznámil nejdříve a varoval obyvatele regionu na východ od středu Ukrajiny, že nebezpečí trvá a že mají zůstat na bezpečných místech.

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Ráno uvedl, že v troskách podniku zasaženého při útoku našli záchranáři těla dvou lidí a že tam mohou být ještě další. Později oznámil, že mrtví jsou tři a záchranáři v rozvalinách hledají další osobu. Z šesti zraněných skončila většina v nemocnici.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Nedílnou součástí války se staly takřka každodenní dronové útoky, které ruská i ukrajinská armáda podnikají na území nepřítele.

Gubernátor ruské Samarské oblasti Vjačeslav Fedoriščev na telegramu ráno napsal, že minulou noc „jsme znovu odráželi útok ukrajinské armády“ a že protivzdušná obrana zneškodnila desítky dronů. Cílem útoku byly podle něho průmyslové podniky, poškozené jsou ale i civilní objekty, včetně rodinných domů a automobilů. Krizový štáb shromažďuje informace o následcích náletu, napsal také.

Podle telegramového kanálu Astra v Samaře po ukrajinském útoku hoří Kujbyševská rafinérie, která je jedním z největších podniků petrochemického průmyslu v regionu a patří koncernu Rosněfť. Astra připomíná, že Ukrajina na rafinérii útočila už v minulosti a například loni v srpnu po náletu závod přerušil provoz. Taková situace se opakovala i letos v červnu.

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