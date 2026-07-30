Ruské útoky na Ukrajině zabily nejméně sedm lidí, zasáhly i Lvov

Vilkul uplynulé hodiny označil za "černou noc". Uvedl, že v zasaženém domku žila rodina s mnoha dětmi. "Záchranná operace pokračuje, pracuje se na rozebírání trosek. Počet obětí se může zvýšit," napsal na telegramu.
Ruská armáda na Kyjev podle starosty Vitalije Klička zaútočila balistickými raketami. Informoval o požárech několika budov, které nejsou určeny k bydlení.
Šéf vojenské správy Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj na telegramu oznámil, že ruský útok poničil dvě obytné budovy. Zraněným poskytují pomoc záchranáři a zdravotníci. Starosta Sadovyj na telegramu zveřejnil záběry hořících domů.
Kvůli ruským útokům na západě Ukrajiny preventivně odstartovaly polské stíhačky, polská armáda uvedla do stavu pohotovosti systémy protivzdušné obrany.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu večer varoval, že Ukrajinu v noci na dnešek pravděpodobně čeká masivní ruský útok. Zdůraznil, že bezpečnost jeho země závisí na ochotě spojenců poskytnout systémy protiraketové obrany.
Během středečního večera se na sociálních sítích objevily záběry ze zaplněných stanic kyjevského metra, kam lidé kvůli hrozícímu úderu přišli strávit noc. Jako kryt slouží metro i obyvatelům Charkova, druhého největšího města na Ukrajině.
Charkovský starosta Ihor Terechov během noci uvedl, že ruský dron zasáhl průmyslovou zónu na jihozápadě města.