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Rusové popřeli mor na Sibiři, ale zavřeli nemocnice v Irkutsku

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  10:40aktualizováno  10:55
Nemocnice Šelechov v Irkutské oblasti na Sibiři. (5. října 2026)

Nemocnice Šelechov v Irkutské oblasti na Sibiři. (5. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Bakterie moru Yersinia pestis
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Ruské úřady popírají výskyt moru na Sibiři, ale uzavřely nemocnice v Irkutsku. Informace o nebezpečné nákaze monitorují i americké úřady. Bílý dům vyzval Rusko k jejich poskytnutí.

První zprávy o výskytu moru v Irkutské oblasti se objevily na konci minulého týdne. V Šelechově zemřela pacientka, která pracovala v ústavu pro boj s morem. Podle ruských telegramových kanálů žena před smrtí onemocněla plicní formou moru.

„Podle informací kanálu Mash se vědkyně vrátila z pracovní cesty do Burjatska. V tomto regionu, který se nachází poblíž hranic s Mongolskem, bylo dříve zaznamenáno ohnisko nákazy morem. Hlavními přenašeči infekce jsou tam sysli,“ uvádí kanál Mash.

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Ženu původně hospitalizovali v okresní nemocnici v Šelechovu u Irkutska s podezřením na covid-19.

Po úmrtí úřady nejprve hovořily o „zvláště nebezpečné infekci“ bez upřesnění diagnózy, šéf Burjatska Alexej Cydenov ovšem prohlásil, že příčinou smrti mladé ženy byl mor. Úřad na ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor ale tato tvrzení oficiálně popřel a za příčinu úmrtí označil „zápal plic neznámého původu“, připomněl deník Moskovskij komsomolec.

Upozornil na hypotézy, že laborantka se mohla nakazit morem při služební cestě do Burjatska, což ale Cydenov popřel, anebo při nehodě v laboratoři. Podle dalších verzí prý žena pracovala se zvířaty nakaženými morem či zkoumala odolnost morové bakterie Yersinia pestis vůči antibiotikům.

Ruské úřady žádnou z verzí nepotvrdily. Nemocnice v Šelechově i další zařízení v Irkutské oblasti ale byly uzavřeny do karantény. Pod lékařským dohledem jsou téměř dvě stovky lidí, kteří byli s dotyčnou v kontaktu. Gubernátor Igor Kobzev ujistil, že nikdo z nich nemá žádné příznaky a vyšetření dosud ukázala negativní výsledky. Část lidí si však podle médií stěžovala na zdravotní obtíže.

Šelechov

Šelechov

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„Nejpodivnější na tomto příběhu je, že Rospotrebnadzor popírá mor, ale v Irkutsku úřady uzavřely do třítýdenní karantény městské nemocnice č. 1, 3 a 10, dětskou nemocnici a přinejmenším jednu porodnici. Pacienty nesmějí propouštět z nemocnic, návštěvy jsou zakázány a povoleny jsou pouze balíčky,“ napsal Moskovskij komsomolec.

Dodal, že v karanténě je také okresní nemocnice v Šelechovu, v místní továrně na hliník jsou povinné roušky a do regionu přicestovala na mimořádnou poradu šéfka Rospotrebnadzoru Anna Popovová.

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„Irkutští lékaři v kuloárech otevřeně hovoří o moru, ale v dokumentech tato diagnóza nefiguruje. Gubernátor Kobzev v pátek informoval, že se podařilo zvládnout ‚zvláště nebezpečnou infekci‘, ale o moru se nezmínil. V sobotu úřady v Bajkalsku vyzvaly obyvatele, aby nejezdili do Šelechova kvůli moru – a o dvě hodiny později výstrahu smazaly,“ podotkl deník a upozornil na protiřečící si skutečnosti: Rospotrebnadzor sice mor nepřipouští a trvá na „zápalu plic nezjištěného původu“, ale opatrná vyjádření ostatních úřadů „hovoří samy za sebe“.

Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.

Američané vyzvali Rusy ke sdílení informací

Informace o podezření, že v Rusku propukl mor, a o souvisejících karanténách sleduje Bílý dům, napsal americký server Axios s odvoláním na nejmenovaného představitele administrativy Donalda Trumpa. Americká diplomacie podle stanice RFE/RL vyzvala ruské úřady k poskytnutí informací.

„Víme o zprávách o případu úmrtí s podezřením na nákazu plicním morem v Irkutské oblasti v Rusku. Situaci pečlivě sledujeme ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a dalšími partnery z řad vládních agentur,“ sdělil rozhlasové stanici RFE/RL mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Ministerstvo zahraničí vyzvalo ruské úřady, aby „rychle a otevřeně sdílely přesné informace“, a zároveň připomnělo, že mor je léčitelný běžně dostupnými antibiotiky, zejména pokud se s léčbou začne včas.

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