Ruské úřady ve čtvrtek popřely zprávy, že se v irkutském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Laborantka zmíněného irkutského ústavu podle ruských médií 2. října zemřela na plicní mor; ruské úřady ale výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Na poskytnutí dalších informací o nákaze naléhají Světová zdravotnická organizace (WHO) a Spojené státy.
Roskomnadzor vyzval novináře, aby používali pouze oficiální informace úřadů ohledně situace v Irkutské oblasti na Sibiři, uvedl portál Fontanka. „Roskomnadzor je oprávněn požadovat, aby média odstranila úmyslně lživé materiály, a v případě odmítnutí je oprávněn zablokovat přístup ke zdroji,“ citoval portál vyjádření úřadu.
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„Neodpovídá to skutečnosti.“ Rusko popírá nákazu morem u dalšího člověka
Ten připomněl majitelům médií, internetových portálů a účtů na sociálních sítích jejich odpovědnost za šíření nepravdivých zpráv.
Úřady v Irkutsku podle médií po smrti osmadvacetileté Darji Šipilovové zavedly karanténu ve třech městských nemocnicích, v dětské nemocnici a porodnici a rovněž v okresní nemocnici v Šelechově, kde laborantka zemřela. Nařídily také izolaci zhruba dvou stovek lidí, kteří se zmíněnou laborantkou přišli do styku.
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Další nakažený morem? WHO žádá Rusko o informace, Trump chce mluvit s Putinem
Veškerá preventivní opatření v regionu skončila, oznámil ve čtvrtek gubernátor Igor Kobzev s odvoláním na úřad pro zdraví a ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor. Sanitární a epidemiologická situace v Irkutsku a v Šelechově je v pořádku, napsal gubernátor na sociální síti. Laboratorní analýzy téměř 5000 vzorků neprokázaly přítomnost nebezpečných patogenních mikroorganismů. „Byla to zkouška, kterou jsme zvládli důstojně,“ zdůraznil.
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Mor? Vážná hrozba to není. Rusy v Irkutsku smrt laborantky nevzrušuje
WHO v souvislosti s podezřením na mor v Rusku v úterý označila ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké.
Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.